Динамо – МанСіті – 2:0 (фоторепортаж)

Київське Динамо виграло перший матч 1/8 Ліги Європи в англійського клубу Манчестер Сіті з рахунком 2:0. Голи забили Шевченко і Гусін.

Як показує історія виступів Динамо у єврокубках, кияни 5 разів здобували вдома перемогу над суперником у першому матчі з таким рахунком. Тричі після матчу-відповіді на виїзді вони проходили до наступного раунду змагань, двічі вимушені були припинити виступи.

Андрій Шевченко: «Ми зіграли лише один матч. Можу сказати точно - в Англії буде зовсім інша гра. Я думаю, до неї потрібно буде ще сильніше підготуватися. Приємно, що команда сьогодні зіграла добре. І, напевно, принесла всім уболівальникам велике задоволення».

Олег Гусєв: «Навіть якби ми забили третій м`яч, це б нічого не вирішило. Все одно в Манчестері нас чекав би важкий матч. Але і 2:0 - непоганий результат. Ми задоволені, що виграли і з оптимізмом дивимося на матч у Манчестері».

Фоторепортаж Андрія КРАВЧЕНКА