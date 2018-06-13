Аеропорт «Харків» відповідає євростандартам (фоторепортаж)

8 червня у Міжнародному аеропорту «Харків» пройшло офіційне тестування пропускної спроможності нового пасажирського терміналу, який споруджений групою DCH Олександра Ярославського в рамках підготовки міста до Євро-2012.

У заході взяли участь віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис Колесников, директор Турніру Євро-2012 в Україні Маркіян Лубківський, губернатор Михайло Добкін, інші представники місцевої влади та фахівці з Києва.

В ході тестування протягом години всі служби аеропорту пропустити 1300 пасажирів.

Під час тесту було відпрацьовано основні маршрути руху пасажирів у новому терміналі, організаційні заходи щодо перевезення великих груп уболівальників, визначені основні маршрути руху уболівальників з використанням усіх видів пасажирського транспорту, відпрацьовано диспетчерські графіки руху наземного транспорту і заходу щодо забезпечення безпеки пасажирів.

Колесников позитивно оцінив результати тестування аеропорту «Харків»

Борис Колесников позитивно оцінив результати тестування пропускної спроможності нового пасажирського терміналу аеропорту «Харків».

Урядовець зауважив, що з точки зору організації роботу аеропорту в нього немає претензій.

«Ми змогли побачити на власні очі, як в екстремальних умовах при повному завантаженні буде працювати харківський аеропорт. Я гадаю, принаймні з боку авіаційної влади, всі залишилися задоволені», - сказав він.

При цьому Б.Колесников зауважив на необхідності покращення роботи митниці.

«З митницею потрібно працювати», - сказав він.

Система APIS знаходить футбольних хуліганів ще в аеропорту

Пропускна спроможність Міжнародного аеропорту «Харків» відповідає євростандартам.



Про це в Харкові після офіційного тестування сказав журналістам директор Турніру Євро-2012 в Україні Маркіян Лубківський.

За його словами, вперше в Україні, в аеропорту «Харків», була протестована система передачі даних «APIS», яка в рази дозволяє прискорити проходження пасажирами митного контролю.

«Зараз проходить тестування харківського аеропорту, і ми вже одержали перші позитивні результати, які базуються на тому, що дуже успішно працює прикордонна поліція, прикордонники. Зараз час оформлення однієї людини становить орієнтовно 20-30 секунд. Це стало можливим завдяки запровадженню, віртуальному поки що запровадженню, системи APIS, яка дозволяє отримувати дані про пасажирів ще до їхнього прибуття у пункт призначення», - сказав М.Лубківський.

Він наголосив, що в харківському аеропорту успішно використаний досвід проведення цьогорічного фінального матчу Ліги Чемпіонів у Дубліні.

«Сьогодні така система була запроваджена. Мені дуже приємно, що харківські авіатори використали той досвід проведення фінального матчу Ліги Чемпіонів у Дубліні. Це все сучасні європейські вимоги і стандарти. Те, що застосовано цю систему, це велика справа», - зазначив М.Лубківський.

За словами віце-прем’єр-міністра Б.Колесникова, система APIS, окрім скорочення часу на оформлення пасажира, допоможе виявляти футбольних хуліганів.

«У всіх аеропортах буде стояти така система, і в момент посадки літака на українському кордоні вже буде видно, хто ця людина. Це не тільки в плані скорочення часу, але й у плані безпеки. Є списки вболівальників, які відзначаються, м’яко кажучи, неадекватною поведінкою, тому український кордон і міліція будуть бачити це завчасно», - сказав Б.Колесников.

Ярославський підтвердив терміни здачі об’єктів Євро-2012 у Харкові

Президент групи DCH, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр Ярославський підтвердив заявлені раніше терміни здачі в експлуатацію головних об’єктів Євро-2012 у Харкові.

Свої коментарі О.Ярославський зробив 8 червня під час офіційного тестування пропускної спроможності нового аеровокзалу Міжнародного аеропорту «Харків», що реконструюється до Євро-2012.

За словами інвестора, сьогодні на стадії завершення перебуває процес спорудження тимчасового терміналу аеропорту, а також реконструкція історичного приміщення аеровокзалу, збудованого в 1954 році.

«Все йде за планом, тимчасовий термінал здамо до 20 липня, до 20 вересня – старий термінал», - сказав О.Ярославський і жартома додав: «залишилося два строки, і з чистим сумлінням – на свободу».

Говорячи про інші об’єкти – стадіон «Металіст» (зданий у грудні 2010 р. – ред.), тренувальну базу футбольного клубу «Металіст», 5-зірковий готель Kharkiv Palace, за які відповідальна група DCH, що реалізує проекти до Євро-2012 у Харкові,

О.Ярославський наголосив, що всі вони будуть «повністю здані до кінця 2011 року».

На запитання, як він оцінює готовність всіх об’єктів Харкова до Євро-2012 у процентному відношенні, бізнесмен сказав: «Я полюбляю рахувати абсолютні величини, а не якісь там відсотки».

Колесников про підготовку Харківської області до Євро-2012

Віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Борис Колесников 8 червня під час візиту до Харкова відзначив, що завдяки злагодженій роботі обласної державної адміністрації, обласної і Харківської міських рад за підтримки центральних органів влади і в співпраці з інвесторами питання завершення підготовки всієї області до Євро-2012 вирішуються оперативно.





За словами урядовця, сьогодні аеропорт «Харків» успішно пройшов тестування на пропускну спроможність відповідно до вимог УЄФА (1300 пасажів на годину. Зараз рівень готовності аеропорту становить 61%, а тимчасового пасажирського терміналу - 48%. Об`єкт буде введено в експлуатацію своєчасно, згідно з планом робіт, у IV кварталі 2011 року.

Загалом у міністерстві відзначають, що попередні підсумки підготовки Харківського регіону до Євро-2012 демонструють готовність провести футбольний турнір на належному рівні. Зокрема, про це свідчать організація й темпи робіт на Південній залізниці, підготовка дорожньо-транспортного господарства, установ охорони здоров`я, об`єктів розміщення, енергозабезпечення Харкова й області. Також активно йде робота з інформаційної підтримки чемпіонату Євро-2012, навчання стюардів і волонтерів тощо. У стадії будівництва 11 готелів, 5 готелів, проводять роботи з розширення номерного фонду.

Згідно з вимогами УЄФА, в 2011 році завершаться роботи з будівництва і реконструкції спортивного комплексу КП «Обласний спортивний комплекс «Металіст», сучасних тренувальних центрів для команд - учасниць фінальної частини чемпіонату.

Загалом станом на 1 червня 2011 року по об`єктах Євро-2012 у Харкові виконано робіт на загальну суму 5425,6 млн. грн., зокрема, в 2011 році - на 965,2 млн. грн.

…про дороги

Будівництво всіх доріг, які ведуть до кордону України, гарантовано буде профінансовано з державного бюджету України до Євро-2012.

Про це в Харкові, коментуючи підготовку дорожньої інфраструктури країни до Євро-2012, сказав Б.Колесников.

При цьому він зауважив, що фінансування будівництва й реконструкції доріг не міждержавного значення відбуватиметься після чемпіонату.

«Усі дороги, котрі підводять до кордону, будуть профінансовані. Все інше – вже після Євро», - сказав він.

Добкін: підготовка Харкова до Євро-2012 буде завершена за місяць до Чемпіонату

Підготовка Харкова до проведення ігор фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року буде завершена за місяць до початку Євро-2012.

Про це заявив журналістам голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, коментуючи результати тестування пропускної спроможності нового терміналу Міжнародного аеропорту «Харків».

Губернатор зазначив, що на сьогодні він не бачить великих проблем у підготовці Харківської області до Євро-2012. Він повідомив, що більша частина підготовки до Євро-2012 вже завершена, але залишилося питання коштів на ремонт доріг. За словами керівника області, необхідно вдвічі збільшити кількість смуг на пунктах митного огляду. Зокрема він зазначив, що реконструкція дороги до міжнародного автомобільного пункту пропуску«Гоптівка», що на східному кордоні, вже незабаром розпочнеться.

«Нині актуальні інші проблеми - це підготовка персоналу, волонтерів, безпека - все має працювати як годинник. Логістика має бути такою, до якої звикли в Європі, щоб люди комфортно себе почували. Це теж йде своєю чергою. Я за дороги не переживаю», - сказав М.Добкін.

Сапронов: у нас одна проблема – гроші на дороги

Питання фінансування ремонту до Євро-2012 доріг у Харкові буде вирішене найближчим часом.

Про це в коментарі кореспондентові УНІАН сказав заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій Сапронов, говорячи про основні проблеми підготовки Харкова до фінальної частини Євро-2012.

«У нас одна проблема – гроші на дороги, котрі є по програмі Євро. Вони трохи затримуються. Ми змушені були взяти, обладміністрація та місто, кредити й почати за кредитні гроші широкомасштабний ремонт у першу чергу проспекту Гагаріна. Близько 50 вулиць навколо стадіону «Металіст» ремонтується. Я бачу тільки одну проблему – дороги, але нам обіцяють, і Борис Вікторович (віце-прем’єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис Колесников – ред.) у тому числі, що її закриють найближчі 3-4 тижні», - сказав Ю.Сапронов.

Він підкреслив, що на сьогодні всі інфраструктурні об’єкти Харкова будуються з випередженням графіків.

«Інших проблем не бачу. На гуртожитки теж уже гроші отримали. Все з випередженням графіку: бази – з випередженням графіку, готель – з випередженням графіку, стадіон з випередженням графіку, аеропорт – із випередженням графіку», - наголосив заступник губернатора.

На думку Ю.Сапронова, наразі залишається навчити менеджерів і персонал управляти готовими об’єктами. Для цього, за його словами, на харківських об’єктах Євро-2012 регулярно проводяться необхідні тренінги та навчання.

З метром – невезіння. Це не об’єкт Євро-2012

Будівництво метрополітену в Харкові не фінансуватиметься в рамках підготовки України до Євро-2012.

Про це в Харкові сказав журналістам віце-прем’єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис Колесников.

«Метрополітен. Вже спроектували одну станцію. Ну це ж до Євро не має ніякого відношення, ми ж про Євро говоримо», - сказав Б.Колесников.

Як повідомлялося, 21 грудня 2010 р. на урочистій церемонії відкриття нової станції метро «Олексіївська» в Харкові Б.Колесников заявив, що наступна нова станція Харківського метрополітену «Проспект Перемоги» буде відкрита у травні 2012 р.

«Я гадаю, наступного разу ми зустрінемося разом 7-8 травня 2012 року на станції метро «Проспект Перемоги», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Харківські прикордонники вчать англійську до Євро-2012

В рамках підготовки до Євро-2012 250 прикордонників Харківського прикордонного загону вивчають англійську мову.

Про це журналістам в ході офіційного тестування пропускної спроможності нового пасажирського терміналу міжнародного аеропорту «Харків» сказав перший заступник начальника Харківського прикордонного загону - начальник штабу Леоні Хома.

«Близько 250 осіб у нас проходять навчання у навчальних закладах Харківської області. Це військовослужбовці, які проходять курс навчання з англійської мови», - сказав він.

Крім цього, за словами Л.Хоми, група прикордонників Харківського прикордонного загону вивчають технічну англійську мову на базі Національна академія оборони України.

Він підкреслив, що працівники Харківського прикордонного загону вчасно підготуються до прийняття великої кількості іноземних гостей чемпіонату Євро-2012.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» - один з найважливіших об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструюються в рамках підготовки до проведення фінальних ігор Чемпіонату Європи з футболу 2012 р. Проект стартував 1 квітня 2008 р., коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, президент - Олександр Ярославський) виграла конкурс на оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту. Реконструкція об’єкту проводиться у форматі приватно-державного партнерства. Модернізація аеровокзального комплексу (включаючи будівництво двох нових терміналів) і впорядкування прилеглої території здійснюється за рахунок інвестицій О.Ярославського. Реконструкція аеродромного комплексу, включаючи будівництво нової злітно-посадочної смуги, фінансується за рахунок коштів держбюджету України. Новий пасажирський термінал МА «Харків» був відкритий 28 серпня 2010 р.

Група компаній DCH - одна з найбільших бізнес-груп України, що має в своєму розпорядженні активи різної галузевої приналежності. Бенефіціар - Олександр Ярославський, впливовий український бізнесмен, входить в ТОП-10 найбільш спроможних українців (за версією українського журналу «Форбс», 2011 р.), генеральний інвестор підготовки Харкова до Євро-2012. Вклав у підготовку міста до турніру понад 250 млн. дол.

Володимир КРАВЧЕНКО