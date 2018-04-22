Збройні сили України у липні отримають 10 танків «Булат»

Держпідприємство «Завод ім. Малишева» у липні здійснить поставку Збройним силам України 10 танків БМ «Булат».

Як повідомив журналістам генеральний директор заводу ім. Малишева Віталій НЕМИЛОСТИВИЙ, це перші 10 «Булатів» з партії в 19 одиниць, які завод виготовляє в 2007 році на замовлення Міноборони в України в рамках програми модернізації вітчизняних танків Т-64, що стоять на озброєнні Збройних сил країни.

«Через два тижні перші 10 танків надійдуть в українські війська», - сказав В.НЕМИЛОСТИВИЙ.

За його словами, БМ «Булат» отримав високу оцінку фахівців, але завод продовжує удосконалювати цю модель, аби оновлені танки максимально відповідали вимогам до сучасної військової техніки і повністю задовольняли потреби військових.

«Будуть доопрацювання і по електронних системах, і по трансмісії – все модернізується, все вдосконалюється - ми повинні бути на рівні кращих світових зразків», - зазначив керівник підприємства.

При цьому він висловив сподівання, що Міноборони України в рамках виконання програми розвитку Збройних сил незабаром зробить замовлення на новітні танки типу «Оплот», які виготовляє завод ім. Малишева.

Гендиректор зазначив, що, починаючи з 2004 р., підприємство поставило для потреб ЗСУ 36 танків БМ «Булат».

Довідка УНІАН. Завод ім. Малишева приступив до модернізації Т-64Б в 2004 г. на замовлення Міністерства оборони України. Для цієї мети з держбюджету країни було виділено 40 млн. грн. На ці кошти було оновлено 17 машин. Після модернізації танк отримав найменування БМ «Булат». Програма модернізації розроблена Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова (ХКБМ) – провідною та координуючою організацією з розробки бронетанкової техніки та артилерії в Україні. Головним виконавцем держзамовлення виступає ДП «Завод ім. Малишева». В реалізації проекту беруть участь підприємства концерну «Бронетехніка України».

Т-64 був розроблений у 60-ті ХКБМ і виготовлявся на базі ДП «Завод ім. Малишева». Ця машина стала родоначальником нового покоління радянських танків. На Т-64 вперше у світі був установлений автомат заряджання, що дозволило скоротити кількість членів екіпажу до 3 чоловік, застосований протиснарядний і протирадіаційний захист, нове оригінальне компонування моторно-трансмісійного відділення з дизельним двигуном та ін. Т-64 став прикладом найбільш революційної конструкції танка, що дозволило випередити світове танкобудування на 10-15 років. Ця машина українських конструкторів в основному надходила до елітних військових частин колишніх республік СРСР.

Модель Т-64Б був дальшим розвитком танка Т-64 шляхом установки на нього більш сучасної системи керування вогнем та стабілізатора озброєння, поліпшення захисту. Т-64Б випускався заводом ім. Малишева в 1976-1987 рр., вага: 39-42,5 тонн, на озброєнні була гармата калібру 125 мм та кулемет 7,62 мм. Потужність двигуна - 700 к.с. Основні параметри БМ «Булат»: бойова маса - 45 тонн, гармата калібру 125 мм, кулемет калібру 7,62 мм. На танк установлюється дизельний двигун 5ТДФМ потужністю 850 к.с. (можлива установка двигуна потужністю 1000 к.с.), швидкість по шосе – 60-65 км/год, максимальна температура повітря, при якій можлива експлуатація, – до 55*С. Після модернізації комплекс керування вогнем БМ «Булат» перевищує за своїми характеристиками ККВ танка Т-80У.