Україна. 20-а річниця Незалежності (фоторепортаж)
20 років тому Верховна рада УРСР ухвалила Акт про проголошення Незалежності України. У Києві сьогодні – урочисті заходи і зіткнення опозиції з міліцією…
Сьогодні Українська держава відзначає 20-ту річницю Незалежності.
Цього дня 20 років тому Верховна рада Української Радянської Соціалістичної Республіки ухвалила Акт про проголошення Незалежності України.
1 грудня 1991 року на референдумі 90% українців проголосували за незалежність України.
Сьогодні Президент України Віктор Янукович взяв участь у заходах з нагоди 20-ї річниці Незалежності.
Глава держави взяв участь у церемонії покладання квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському.
Президент також виступив під час урочистого зібранні біля пам’ятника Святому Володимиру «Благословенна і єдина Україна».
Водночас опозиція провела свої заходи в Києві біля пам’ятника Тарасу Шевченку. На вулицях столиці відбулися протистояння між громадянами – учасниками акцій та правоохоронцями.
Урочисті заходи з нагоди 20-ї річниці Незалежності пройли також у всіх обласних центрах країни.
Фото Андрія КРАВЧЕНКА (друге знизу - Сергія ДОЛЖЕНКА)