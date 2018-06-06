Україна. 20-а річниця Незалежності (фоторепортаж)

Сьогодні Українська держава відзначає 20-ту річницю Незалежності.

Цього дня 20 років тому Верховна рада Української Радянської Соціалістичної Республіки ухвалила Акт про проголошення Незалежності України.

1 грудня 1991 року на референдумі 90% українців проголосували за незалежність України.

Сьогодні Президент України Віктор Янукович взяв участь у заходах з нагоди 20-ї річниці Незалежності.

Глава держави взяв участь у церемонії покладання квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському.

Президент також виступив під час урочистого зібранні біля пам’ятника Святому Володимиру «Благословенна і єдина Україна».

Водночас опозиція провела свої заходи в Києві біля пам’ятника Тарасу Шевченку. На вулицях столиці відбулися протистояння між громадянами – учасниками акцій та правоохоронцями.

Урочисті заходи з нагоди 20-ї річниці Незалежності пройли також у всіх обласних центрах країни.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА (друге знизу - Сергія ДОЛЖЕНКА)