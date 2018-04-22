Регіонали у Київській райраді не хочуть слухати гімн України

Фракція Партії регіонів у Київській райраді Харкова проголосувала проти того, щоб перед початком і по завершенню сесій у залі лунав гімн України.

Питання про звучання гімну держави в сесійній залі Київської райради було внесене фракцією БЮТ на сесії 11 липня.

Депутати від фракції Партії регіонів, які являють більшість у райраді, а також фракція Блоку Наталії ВІТРЕНКО, проголосували проти звучання державного гімну.

За пропозицією голови фракції БЮТ Станіслава СТАСЕВСЬКОГО 16 депутатів від БЮТ, «Нашої України» та «Віче» на знак протесту покинули сесію.

Член фракції БЮТ Віталій МІРОШНИКОВ повідомив, це не перша спроба опозиції домогтися того, щоб сесії райради розпочинати і завершувати державним символом.

«Протягом цього року ми кілька разів намагалися внести до порядку денного це питання, але депутати від Партії регіонів була проти, і ось перший раз нам це вдалося винести на обговорення сесії – результат ви побачили», - сказав В.МІРОШНИКОВ.

Він зазначив, що його однодумці не полишать намірів домогтися свого. «На наступні сесії, - сказав БЮТівець, - ми будемо приносити програвач для виконання гімну».

«Ми вважаємо, - наголосив при цьому він, - що багатьом депутатам корисно нагадувати, у якій державі вони живуть».

На сьогодні ні керівництво Київської райради, ні обласна організація Партії регіонів не прокометували події.

В.Кравченко.