Збірна України програла Уругваю (фоторепортаж)

Національна збірна України з футболу під орудою Олега Блохіна програла товариський матч національній збірній Уругваю.

Гра, що 2 вересня пройшла у Харкові на стадіоні «Металіст», завершилася з рахунком 3:2 на користь бронзового призера Чемпіонату світу 2010 року іпереможця Кубка Америки-2011.

Початок матчу був приголомшливий – десь на 18-20 секунді українці забили перший гол. З подачі нападника «Металіста» Марко Девіча блискавичну комбінацію успішно завершив Андрій Ярмоленко. Цей гол став найшвидшим у іграх збірної України.

Перший тайм пройшов у обопільних атаках, уругвайці могли пропутити ще один м’яч після удару А.Ярмоленка. На останніх хвилинах команди обмінялися голами (Альваро Гонсалес, 43 – Євген Коноплянка,45).

У другому таймі на 61-й хвилині уругвайцям вдалося зрівняти рахунок. Виконуючи штрафний, нападник англійського «Ліверпуля» Луїс Суарес зробив навіс у штрафний майданчик, і капітан гостей ДієгоЛугано головою підрізав м`яч у дальній кут Олександра Шовковського.

Третій гол уругвайці забили перед фінальним свистком (87). Після філігранного пасу Л.Суареса Абель Ернандес, що вийшов на заміну, обіграв О.Шовковського і пробив у порожні ворота.

Таким чином, у серії товариських зустрічей, які збірна України проводить в рамках підготовки до Євро-2012, команда О.Блохіна зазнала третьої поспіль поразки. При цьому глядачі відзначають сумну тенденцію – всі фатальні голи українці пропустили на останніх хвилинах зустрічей.

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Фото Андрія КРАВЧЕНКА