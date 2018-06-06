День Покрови у Києві (фоторепортаж)

Представники ВО «Свобода», КУН, УНА-УНСО вимагають від Президента України Віктора Януковича припинення політичних репресій, відставки уряду Миколи Азарова, припинення повноважень чинної Верховної Ради, оголошення дострокових парламентських виборів та офіційного визнання ОУН-УПА.

Відповідна резолюція була ухвалена сьогодні у Києві біля пам’ятника Шевченку представниками ВО «Свобода», КУН, УНА-УНСО на мітингу з нагоди свята покрови Пресвятої Богородиці та 69-річчя створення УПА.

Як зазначається у резолюції, сьогодні в Україні «політичні переслідування стали головним інструментом наступу на опозиційні сили», а Україна у зв’язку з цим стрімко перетворюється на «поліцейську державу».

Крім того, у резолюції наголошується, що так звані «реформи» Кабінету міністрів М.Азарова спрямовані на знищення української нації, здачу національних інтересів на міжнародній арені.

Враховуючи ситуацію, яка склалася в Україні, учасники акції звернулися до В.Януковича з вимогами: негайно припинити офіційну політику українофобії, політичні репресії; відправити у відставку уряд Тігіпка-Азарова, припинити достроково повноваження Верховної Ради та оголосити дострокові парламентські вибори, проголосити офіційне визнання ОУН-УПА, оголосити 14 жовтня офіційним державним святом - Днем створення ОУН-УПА.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА