«Время» Салигіну: «Попробуйте, и у Вас получится»…

Наближеність газети до відомого бізнесмена, представника БЮТ Олександра Фельдмана дало привід голові Харківської обласної ради Василю Салигіну висловити гостру критику на адресу одного з найстаріших видань Харківщини. Високий чиновник вважає, що газета, зокрема, погано пише про Партію регіонів. Голова облради закликав харків’ян «не вірити в те, що там написано».

І

Іншої думки про це головний редактор газети Олена Стронова. Вона вважає, що за такі слова на адресу видання слід вибачитися.

Подаємо повний текст відкритого листа-відповіді в оригіналі.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ХАРЬКОВСКОГО

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА В.В. САЛЫГИНУ

Уважаемый Василий Викторович!

Газета «Время» - одно из старейших общественно-политических изданий региона. Мы дорожим своим авторитетом. Основное достояние уважаемой газеты – это думающие читатели, которых мы никогда не позволяем себе делить по политической принадлежности. Мы уважаем выбор и позицию каждого. В силу определенной бесперспективности, не буду «перегружать» Вас информацией о слагаемых успеха и авторитета печатных средств массовой информации, скажу только одно: газета – это не средство политического влияния, это – при всем его своеобразии бизнес, который развивается исключительно благодаря выбору читателя. Только он – главный судья, только от читателя зависит успех любого газетного проекта, в том числе и объемы рекламы. Это – элементарный закон экономики и Вы, как выпускник экономического факультета, очевидно, это знаете. А как политик и руководитель Областной организации «Партии регионов» можете с легкостью убедиться в том, что газета «Время» открыта для сотрудничества с каждой политической силой. Ни одной политической силе никогда не было отказано в размещении политической рекламы. Попробуйте, Василий Викторович, и у Вас обязательно получится. И читатели будут думать и делать выводы сами, как Вы справедливо заметили в газете «Время регионов» от 4 августа этого года. Ваше причинно-следственное построение о том, что – цитирую – «газета «Время» принадлежит А.Фельдману, поэтому там вы можете прочитать сплошной негатив о Партии регионов и ее лидерах» является явно проблематичным. А ваш призыв – «не верьте в то, что там написано» свидетельствует только о том, что Вы читаете нашу газету крайне не регулярно. Иначе вряд ли бы Вы призывали не верить информации и позиции наших журналистов, к примеру, по вопросу русского языка и НАТО.

Мы всегда привыкли держать ответ. Мы неоднократно только на протяжении последнего года доказываем правоту героев наших публикаций и собственную журналистскую позицию в судах. Мы знаем цену каждому слову. Поэтому мы требуем от Вас публичных извинений. В противном случае, Вам придется в суде доказать правоту своих высказываний, продемонстрировав «сплошной негатив» о Партии регионов и ее лидерах, который Вы нашли на полосах нашего издания.

Подчеркиваю, мы с уважением и вниманием относимся ко всем политическим силам. Это – одно из слагаемых нашей профессии. Вы неоднократно обращались к журналистам с просьбой говорить правду. Поддерживаю. Вы говорите о том, что для Вас все журналисты одинаковые. Справедливо. Как справедливо и то, что для журналистов и читателей одинаковы все политики, которые хотят, чтобы правда была ни их стороне, но, к сожалению, мало кто из них, готов быть на стороне правды.

Елена Стронова, главный редактор.