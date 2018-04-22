«Время» Салигіну: «Попробуйте, и у Вас получится»…
Наближеність газети до бізнесмена-БЮТівця дала привід голові обларади стверджувати, що видання погано пише про Партію регіонів, і закликати харків’ян «не вірити в те, що там написано». Редактор вважає, що за це треба вибачитися…
Наближеність газети до відомого бізнесмена, представника БЮТ Олександра Фельдмана дало привід голові Харківської обласної ради Василю Салигіну висловити гостру критику на адресу одного з найстаріших видань Харківщини. Високий чиновник вважає, що газета, зокрема, погано пише про Партію регіонів. Голова облради закликав харків’ян «не вірити в те, що там написано».
І
Іншої думки про це головний редактор газети Олена Стронова. Вона вважає, що за такі слова на адресу видання слід вибачитися.
Подаємо повний текст відкритого листа-відповіді в оригіналі.
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ХАРЬКОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА В.В. САЛЫГИНУ
Уважаемый Василий Викторович!
Газета «Время» - одно из старейших общественно-политических изданий региона. Мы дорожим своим авторитетом. Основное достояние уважаемой газеты – это думающие читатели, которых мы никогда не позволяем себе делить по политической принадлежности. Мы уважаем выбор и позицию каждого. В силу определенной бесперспективности, не буду «перегружать» Вас информацией о слагаемых успеха и авторитета печатных средств массовой информации, скажу только одно: газета – это не средство политического влияния, это – при всем его своеобразии бизнес, который развивается исключительно благодаря выбору читателя. Только он – главный судья, только от читателя зависит успех любого газетного проекта, в том числе и объемы рекламы. Это – элементарный закон экономики и Вы, как выпускник экономического факультета, очевидно, это знаете. А как политик и руководитель Областной организации «Партии регионов» можете с легкостью убедиться в том, что газета «Время» открыта для сотрудничества с каждой политической силой. Ни одной политической силе никогда не было отказано в размещении политической рекламы. Попробуйте, Василий Викторович, и у Вас обязательно получится. И читатели будут думать и делать выводы сами, как Вы справедливо заметили в газете «Время регионов» от 4 августа этого года. Ваше причинно-следственное построение о том, что – цитирую – «газета «Время» принадлежит А.Фельдману, поэтому там вы можете прочитать сплошной негатив о Партии регионов и ее лидерах» является явно проблематичным. А ваш призыв – «не верьте в то, что там написано» свидетельствует только о том, что Вы читаете нашу газету крайне не регулярно. Иначе вряд ли бы Вы призывали не верить информации и позиции наших журналистов, к примеру, по вопросу русского языка и НАТО.
Мы всегда привыкли держать ответ. Мы неоднократно только на протяжении последнего года доказываем правоту героев наших публикаций и собственную журналистскую позицию в судах. Мы знаем цену каждому слову. Поэтому мы требуем от Вас публичных извинений. В противном случае, Вам придется в суде доказать правоту своих высказываний, продемонстрировав «сплошной негатив» о Партии регионов и ее лидерах, который Вы нашли на полосах нашего издания.
Подчеркиваю, мы с уважением и вниманием относимся ко всем политическим силам. Это – одно из слагаемых нашей профессии. Вы неоднократно обращались к журналистам с просьбой говорить правду. Поддерживаю. Вы говорите о том, что для Вас все журналисты одинаковые. Справедливо. Как справедливо и то, что для журналистов и читателей одинаковы все политики, которые хотят, чтобы правда была ни их стороне, но, к сожалению, мало кто из них, готов быть на стороне правды.
Елена Стронова, главный редактор.