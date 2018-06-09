Для чого у Харкові «послали» посла з Франції

10 січня, у перший робочий день після Різдва, заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов на брифінгу заявив, що Юлія Тимошенко, яка утримується в Качанівській виправній колонії Харкова, ввечері 6 січня понад дві години була непритомною.

Він повідомив, що екс-прем’єр знепритомніла близько 22.30, одразу після прийому виданих медперсоналом колонії ліків. За словами Турчинова, незважаючи на цілодобове відеоспостереження в камері Тимошенко, її сусідка по камері протягом 20 хвилин не могла достукатися у двері, щоб до камери привели лікарів.

Турчинов одразу заявив, що у Качанівській колонії відбувається спроба вбити лідера української опозиції. «За колючим дротом, куди керівництво країни сховало лідера опозиції, відбувається вбивство лідера партії «Батьківщина», - сказав він.

Такої ж думки дотримується і дочка Тимошенко Євгенія, якій дозволено відвідувати матір в колонії.

Судячи з усього, інцидент із Тимошенко справді мав місце, оскільки на Різдво до колонії терміново викликали працівників Міністерства охорони здоров’я. За даними Турчинова, медики близько другої години ночі провели консиліум і вирішили зранку 7 січня обстежити Тимошенко у клінічних умовах.

Тюремники, намагаючись пригасити громадський резонанс, заявили, що 7 січня Тимошенко в одній з лікарень Харкова провели магнітно-резонансну томографію, спірально-комп’ютерну томографію та зробили клінічний аналіз крові, але не виявили жодної патології. «Захворювань, що потребують додаткового лікування, у Тимошенко не виявлено», - рапортували у пенітенціарній службі.

Голова Державної пенітенціарної служби України Олександр Лісіцков на брифінгу заявив, що Тимошенко взагалі не втрачала свідомість, а лише відчула себе зле після прийняття душу. «Я в той момент там не був, але, наскільки я знаю, вона не втрачала свідомість. Слабкість відчула, можливо, голова запаморочилася, бо при падінні тиску це буває», - сказав він.

Головний тюремник країні жодним чином не згадав про вжиті екс-прем’єром медикаменти та запевнив, що ситуація, яка сталася з Тимошенко на Різдво, штатна.

Лісіцков підкреслив, що тюремникам немає чого приховувати, і, якщо буде створена Тимчасова слідча комісія Верховної ради, то на її запит буде надано матеріали щодо цього інциденту. «Ми всі ці матеріали зберемо й надамо. Нам немає чого приховувати», - додав він.

Водночас, захисник Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко заявив, що керівництво Качанівської колонії намагається сфальшувати покази свідків щодо інциденту, який стався з екс-прем’єр-міністром з 6 на 7 січня, та затягує з наданням документального пояснення. Власенко висловив здивування тим, що «за такої штатної ситуації зібрали лікарський консиліум».

Сама Тимошенко у цей час письмово відмовилася від прийняття призначених раніше фахівцями Мінохорони здоров’я медичних препаратів, а також від спілкування з медичним персоналом установи.

На бік засудженої став колишній міністр охорони здоров’я України Микола Поліщук. Коментуючи інцидент із втратою свідомості, він 16 січня припустив, що це могло статися внаслідок довготривалого застосування знеболювального. Поліщук запідозрив, що Тимошенко дають снодійний препарат – гама-оксимасляну кислоту, який, за його словами, вводити без нагляду лікаря не можна.

Медик заявив, що вивчення результатів МРТ, які були проведені в Києві, та результатів обтеження, проведених у Харкові, засвідчило, що критичний стан Тимошенко не змінився. Він припустив, що екс-прем’єра некваліфіковано лікують або лікують не так, як потрібно, бо за три місяці «терапії» стан її здоров’я не покращився.

Наступного дня після заяви Поліщука до Качанівської колонії знову прибула комісія лікарів МОЗ на чолі з першим заступником міністра охорони здоров’я Раїсою Моїсеєнко. Чиновниця одразу спростувала інформацію про знищення медичних документів Тимошенко, про введення їй гама-оксимасляної кислоти та наголосила, що, хоча екс-прем’єр і відмовилася від лікування, стан її здоров’я нормальний.

У той же час начальник сектора охорони здоров’я Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області Дмитро Курушин, відповідаючи на питання журналістів, знехотя підтвердив те, що екс-прем’єр справді просила надати їй ходунці для пересування.

Європейці, які давно відвикли вірити українцям на слово, відправили до Харкова скаута, щоб той на власне око оцінив ситуацію. 18 січня до Качанівської колонії прибув Посол Франції з прав людини Франсуа Зімере. Єврочиновник сподівався зустрітися віч-на-віч із екс-прем’єром, однак не вийшло. Тюремники не видали дозвіл, пославшись на проведення в цей час слідчих дій з Тимошенко.

Зімере, не маючи змоги особисто переконатися, що з Тимошенко все гаразд, з-за паркану висловив занепокоєний станом здоров’я та умовами її утримання в Качанівській колонії.

Посол зауважив, що йому навіть не запропонували оглянути територію колонії. Коментуючи таку ситуацію, Зімере недвозначно зауважив, що Європа стурбувана справою Тимошенко. Посол підкреслив, що дотримання прав людини є головною умовою наближення України до Європейського Союзу.

«Моя присутність тут – це меседж, послання. Що робитимуть європейські лідери, я не знаю, але ще раз хочу наголосити на тому, що дотримання прав людини – це один із найважливіших критеріїв наближення України до європейського співтовариства», - сказав Зімере.

Оглядачі роблять висновок, що після етапування Тимошенко до Качанівської колонії влада робить усе, щоб якомога глибше сховати екс-прем’єра від стороннього ока. До засудженої лише за тиждень допустили її доньку Євгенію (після цього вона, до речі, поїхала в Європу просити допомоги), адвокат Власенко теж не без перешкод зміг потрапити до Колонії, народним депутатам та громадським діячам взагалі вхід заборонений.

Офіційне ж керівництво колонії та пенітенціарної служби стоїть у глухій обороні – з Тимошенко все гаразд. Однак ледь не щоденні заяви захисту Тимошенко про погіршення її стану, наполягання на незалежному обстеженні, надмірний ажіотаж лікарів МОЗ та відмови в особистих зустрічах із екс-прем’єром все ж наштовхують на роздуми. Європейський скаут, посол Франції з прав людини, отримавши таку ж відмову напевне передасть своє занепокоєння західним політикам, які й так не в захваті від цієї справи. Та чи почує черговий меседж українська влада?

Юрій Ларін

На знімку: посол Франції з прав людини Франсуа Зімере спілкується з журналістами біля Качанівської колонії. Харків, 18 січня.

Фото Дмитра НЕЙМИРОКА