Байбак Тимко II назвав фіналістів Євро-2012 (фоторепортаж)

Харківський байбак Тимко II зробив прогноз на весну і спробував передбачити фіналістів Євро-2012.

За давнім українським звичаєм, степового звіра будять на свято провесни на початку лютого, аби «народний синоптик», прокинувшись від зимової сплячки, спрогнозував початок весни.

На Харківщині, де досі зберігається цей звичай, байбака традиційно будили сьогодні в селищі Гайдари Зміївського району – на біологічній станції Харківського університету ім. Каразіна.

Проснувшись, Тимко II побачив свою тінь – сьогодні стояла ясна, сонячна погода.

Це означає, що весна буде ранньою й затяжною і ще мінімум 2 декади стоятимуть морози, пояснили журналістам і всім присутнім науковці університету.

Вперше слобожанський віщун спробував дати спортивний прогноз – передбачити результати Євро-2012.

Дійство проходило на спеціально облаштованому футбольному полі.

Журналісти, які зазвичай активно висвітлюють «синоптичну» подію року, уважно стежили за звіром і ретельно записували прогнози.

Отже, чвертьфінали:

Італія - Україна, перемога за Україною

Іспанія - Англія, переможе Англія

Голландія - Польща, виграє Польща

Німеччина - Росія, переможець – Росія

В одному з півфіналів гратимуть збірні України та Росії і переможе Україна, в іншому – Польща - Англія, виграє Польща.

Таким чином, у фіналі зійдуться національні команди організаторів змагань України й Польщі. А от хто стане переможцем Євро-2012, «делікатний» Тимко II повідомляти не став.

«Мабуть, це має залишитися інтригою і фінал стане сюрпризом для уболівальників», – пояснили «поведінку» степового провидця організатори дійства.

За прадавньою народною традицією, в Україні байбака будять кожної зими на початку лютого, аби звір спрогнозував початок весни – для хліборобів це було надзвичайно важливо. Особливо така традиція утвердилася в степовій частині Слобожанщини, зокрама – на Харківщині, а також в Луганській області – місцях набільшої популяції байбаків в Україні. У давні часи українці зустрічали свято провесни, а для прогнозів погоди на перспективу використовували різних звірів, які впадали в зимову сплячку, в тому числі й байбаків. Така традиція у давнину існувала і в інших країнах Європи, зокрема, в Німеччині. З Європи вона перейшла до Америки. 2 лютого у Пенсильванії байбак Філ також робитиме свій прогноз.

Фоторепортаж Євгенії ПРИТУЛИ