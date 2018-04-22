Десант НУ-НС: одразу про все… а головне - про Добкіна

…Кириленко про "головне"

Голова політради блоку «Наша Україна – Народна самооброна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО закликає фракцію Партії регіонів у Харківській міській раді скликати позачергову сесію і спільно з фракціями “Наша Україна” і БЮТ проголосувати за недовіру, а значить - і відставку міського голови Михайла ДОБКІНА.

В.КИРИЛЕНКО зауважив, що він «втішений, що декілька днів назад, перебуваючи у Харкові, прем’єр-міністр ЯНУКОВИЧ також не схвально відгукнувся про діяльність міського голови Харкова».

За словами В.КИРИЛЕНКА, спільне голосування за висловлення недовіри М.ДОБКІНУ стане «реальним політичним підтвердженням слів ЯНУКОВИЧА», а завтра Харків зможе святкувати «не тільки річницю визволення від німецько-фашистських загарбників, але й день визволення міста від ДОБКІНА».

…Луценко про мови і релігії та окремих політиків

Лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО на мітингу у Первомайському закликав виборців не вірити заявам окремих політиків про те, що в Україні існує проблема мов та проблема релігійних конфесій.

«Якщо хтось із політиків приїде до вас і скаже, що в Україні існує проблема мов, пошліть його будь-якою мовою, якщо вам хтось скаже, що в Україні існує проблема церков, відправте того до будь-якої церкви відмолювати гріхи», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, зазначивши при цьому, що окремі політичні сили для отримання політичних дивідендів намагаються будь-яким чином зіграти на мовних та релігійних питаннях, підносячи їх до рівня головних проблем, які є начебто перешкодою для нормального життя українського народу.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, чинна влада в обличчі уряду Віктора ЯНУКОВИЧА єдине, на що спроможна - на обіцянки, які ніколи не виконує.

Тому, він закликав жителів міста на дострокових виборах до ВР зробити вірний вибір та обрати до парламенту тих політиків, які не лише обіцяють, але й виконують взяті на себе зобов’язання.

…Луценко про відкликання мерів

Ю.ЛУЦЕНКО переконаний в тому, що Верховна Рада має законодавчо затвердити механізм можливого відкликання міських голів в разі, якщо проти їх подальшого перебування при владі висловиться 70% мешканців.

«Потрібно запровадити механізм можливості відкликання міських голів у випадку 70% недовіри до них, якщо це покажуть соціологічні дослідження», - сказав він.

Наразі ж, як сказав Ю.ЛУЦЕНКО, необхідно вирішити питання дострокового переобрання мерів Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та Харкова Михайла ДОБКІНА, які дискредитували себе на займаних посадах.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО не виключив, що з приводу дострокових виборів міських голів «двох українських столиць» буде прийнято окреме рішення ВР нового скликання.

…Кириленко нагадав, що говорили Янукович і Азаров

В.КИРИЛЕНКО нагадав, як на початку року Віктор ЯНУКОВИЧ та Микола АЗАРОВ заявляли, що “жодної копійки на підвищення зарплат і пенсій немає”.

На мітингу у Куп’янську В.КИРИЛЕНКО сказав: “Уряд ЯНУКОВИЧА повинен був справедливо підвищити пенсії і зарплати з першого січня поточного року, а не “прозрівати” напередодні виборів і будувати на цьому свою виборчу кампанію”.

За словами голови Політради Блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, “півроку тому ЯНУКОВИЧ і АЗАРОВ, представляючи бюджет на 2007 рік, говорили про те, що жодної копійки на підвищення зарплат і пенсій немає. І навіть видав крилату фразу, мовляв, скільки ж це пенсіонерам треба випити кефіру, щоб побудувати один новий міст”.

За словами В.КИРИЛЕНКА, “це він натякав на те, що треба за чийсь рахунок мости будувати, а нормальний уряд повинен був і пенсії та зарплати підвищувати, і мости будувати не за рахунок пенсіонерів, а за рахунок того, щоб їхні клани менше грошей розкрадали”.

“У той же час, - зазначив В.КИРИЛЕНКО, - за підрахунками наших економістів, у бюджеті були кошти, щоб з 1 січня підвищити мінімальну пенсію з 380 до 407 гривень”.

“Очевидно, що у простого українського пенсіонера було забрано у січні 27 гривень, у лютому - 27 гривень, і у березні - 27 гривень. Тобто за перший квартал 81 гривню. Ось це і є правда про соціальну політику ЯНУКОВИЧА”, - наголосив голова Політради НУ-НС.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 11 грудня 2006 року ветував Закон України «Про Державний бюджет на 2007 рік». Глава держави вимагав встановлення мінімальної пенсії на рівні прожиткового мінімуму. При цьому він підкреслив, що за розрахунками експертів, прожитковий мінімум на 1 січня становитиме 405 грн., а у бюджеті закладено 385 грн.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що сьогодні в Україні проживає 2 млн. пенсіонерів, у яких пенсія нижча за прожитковий мінімум. За його словами, ще 8 млн. пенсіонерів отримують пенсію, що дорівнює прожитковому мінімуму.

15 грудня 2006 р. перший віце-прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що уряд ніколи не погодиться зі зміною ідеології бюджету на 2007 рік. Він підкреслив, що бюджет, прийнятий парламентом, - «бюджет соціальний, бюджет розвитку». За його словами, зараз йдуть розмови про те, що нібито існують проекти, від яких можна й потрібно відмовитися, й що «економіку потрібно розвивати через збільшення вживання нашими пенсіонерами кефіру». «Скільки потрібно кефіру додатково виділити нашим пенсіонерам, щоб побудувати міст через Дніпро? - сказав М.АЗАРОВ. - Це абсолютно абсурдні ідеї, при яких бюджет розвитку перетворюється на бюджет проїдання і це приведе до краху нашу економіку». За його словами, уряд ніколи не зможе погодитися з таким підходом.

В результаті, після неодноразових наполягань Президента уряд погодився підвищити пенсії з 1 квітня 2007 року.

…Луценко не лише говорив, а й шукав на базарі м`ясо Януковича

Ю. ЛУЦЕНКО особисто вирішив переконатися, чи справді на українських ринках є у продажу обіцяне урядом Віктора ЯНУКОВИЧА м’ясо за ціною 12 грн. за кілограм.

З цією метою Ю.ЛУЦЕНКО 23 серпня вранці відвідав центральний ринок Харкова і придбав там за 12 грн. 400 грамів яловичини, а також ще кілограм - за 28 грн.

На знімку: Харків. Весна-2007. Представники Партії регіонів кидають яйця в опудало Луценка.

Після цього, звертаючись до присутніх на ринку людей, які підійшли до нього, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: “Ось вам м’ясо за 12 гривень (продемонструвавши придбані ним 400 грамів яловичини), а ось вам кілограм за 28 гривень (показавши пакунок з кілограмом придбаного м’яса)”.

У розмові з покупцями ринку Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «Це ціна брехні ЯНУКОВИЧА, який не вміє ніколи виконувати обіцяного: ні підняти пенсії, ні понизити житлово-комунальні тарифи, ні зменшити ціну на м’ясо, як було легендарно обіцяно і рекламувалося в роликах Партії регіонів».

Звертаючись до людей, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив: «Я харків’ян прошу зробити одну річ: ось хто знайде на харківському базарі легендарне м’ясо ЯНУКОВИЧА за 12 грн. за кілограм, голосуйте за нього…».

По завершенню розмови з покупцями і продавцями ринку Ю.ЛУЦЕНКО віддав придбане ним м’ясо літній жінці, яка сиділа біля входу на ринок і просила милостиню.