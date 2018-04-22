На Майдані (фоторепортаж)

У центрі Харкова на Майдані Свободи у неділю, 2 вересня, зібралися представники протилежних політичних сил, де о 19.00 розпочинався мітинг, організований блоком «Наша Україна-Народна самооборона».

Біля сцени, спорудженої в центрі Майдану, багатотисячний гурт прихильників блоку чекав на появу лідерів Юрія ЛУЦЕНКА, В’ячеслава КИРИЛЕНКА, Анатолія ГРИЦЕНКА.

Неподалік цього гурту трьома шеренгами під біло-синіми прапорами зібралися близько 3,5 тисяч прихильників Партії регіонів, організації "Вместе вперёд!". Вони тримали в руках гасла «Харкьков говорит «нет» оранжевому реваншу!», «Тимошенко и Луценко – палачи Кушнарева – вон из Харькова!», «Чемодан, вокзал, Америка!», «Луценко, вон из Харькова!», «Оранжевые не пройдут!».

Людей під біло-синіми прапорами стримували шеренги міліції та загони внутрішніх військ. Окремі групи правоохоронців були одягнуті в каски і бронежилети.

Представник керівництва міліції в розмові з кореспондентом УНІАН запевнив, що правоохоронці готові дати відсіч будь-яким неправовим діям учасників зібрання.

Коментуючи ситуацію, присутній на площі політолог Володимир ДУДКО зазначив, що ситуація, з його точки зору, тривожна. «Присутність на майдані різних політичних сил є прямим порушенням тимчасового положення про проведення мітингів, демонстрацій та пікетів, яке нещодавно було прийнято Харківською міською радою, згідно з яким не повинні проводитися одночасні масові заходи різних політичних сил на одному місці», - сказав В.ДУДКО. На думку політолога, це може могло мати негативні наслідки, зокрема, призвести до масових безпорядків, як це сталося в Одесі. «Якщо влада не в змозі призупини передумови до незаконних дій, то значить її немає, бо вона втрачає контроль над ситуацією», - сказав В.ДУДКО.

Фоторепортаж Андрія Кравченка.