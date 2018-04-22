КУЧМА обіцяє порядок (фоторепортаж)

«Набридло дивитися на помаранчевий безлад та слухати біло-блакитну тріскотню, ми хочемо повернути нашим горомадянам можливість вибору між різними політичними силами», - заявив О.Волков.

При цьому він зазначив, що близько 30-35% виборців розчарувалося у нинішніх політичних партіях і чекають на появу нової політичної сили.

О.Волков вважає, що блок «КУЧМА» саме і є такою силою, та готовий працювати у новій Верховній раді.

За словами лідера блоку, його першочерговим завданням у парламенті буде прийняття законів, які гарантують соціальний захист громадян в охороні здоров’я, освіті та пенсійному забезпеченні, а також прийняття закону «Про мінімальну погодинну оплату праці».

Як зазначив Л. Миримський, блок виступає за введення найвищої міри покарання за особливо тяжкі злочини, відродження військово-промислового комплексу та підтримку підприємництва.

Говорячи про Харків, О.Волков заявив, що це місто не лише столиця розуму України, але й промисловий центр держави, про виробничий потенціал якого вже майже забули. Крім того, Харкову потрібно повернути особливий статус, який мають Київ і Севастополь.

О.Волков пообіцяв харків`янам навести порядок у регіоні, влаштувати місцеві перевибори й "викинути на смітник" Добкіна й Кернеса, якщо люди підтримають його.

«Скільки я об`їздив міст і регіонів України, але таких огидних доріг, як у Харкові, не бачив ніде. Ми обіцяємо харків`янам після приходу до влади навести порядок у країні, а потім і забрати всіх бл..й на місцях. До весни наступного року у Харкові пройдуть місцеві вибори», - сказав О. Волков.