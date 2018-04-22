НП на будівництві метро (3 фото)
Робітник ВАТ «Харківметробуд» загинув на будівництві міського метро. 51-річного чоловіка завалило ґрунтом у тунелі метро на будівництві станції «Олексіївська»
За інформацією прес-служби Головного управління МНС України у Харківській області, трагедія трапилася вранці 4 вересня близько 10.20.
Робітника завалило ґрунтом у тунелі метро на будівництві станції «Олексіївська».
Потерпілого намагалися визволити робітники «Метробуду», які знаходились поруч. Прохідник метробуду Веніамін Повзанюк помер до приїзду швидкої.
Фото Володимира Андрєєва / УНІАН
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