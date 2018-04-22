НП на будівництві метро (3 фото)

Робітник ВАТ «Харківметробуд» загинув на будівництві міського метро. 51-річного чоловіка завалило ґрунтом у тунелі метро на будівництві станції «Олексіївська»

За інформацією прес-служби Головного управління МНС України у Харківській області, трагедія трапилася вранці 4 вересня близько 10.20. Робітника завалило ґрунтом у тунелі метро на будівництві станції «Олексіївська». Потерпілого намагалися визволити робітники «Метробуду», які знаходились поруч. Прохідник метробуду Веніамін Повзанюк помер до приїзду швидкої. Фото Володимира Андрєєва / УНІАН

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