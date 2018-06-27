Металіст зупинився на стадії 1/4 Ліги Європи (фоторепортаж)

Харківський Металіст у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи зіграв унічию з лісабонським Спортингом.

1:1 - такий рахунок гри, яка 5 квітня пройшла на стадіоні «Металіст».

Схоже, незабитий харків`янами у другому таймі пенальті і вирішив долю цього двобою. За підсумком двох зустрічей зі Спортингом (1:1, 1:2) команда Мирона Маркевича вибуває зі змагань Ліги УЄФА у цьому сезоні.

Нинішній виступ став найвищим досягненням Металіста в істрорії клубу у заганнях за кубки континентальної першості.

Всього Металіст провів у єврокубках 44 гри: 22 перемоги, 10 нічиїх, 12 поразок, м`ячі 68:39.

Вдома: 22 гри, 11 перемог, 5 нічиїх, 6 поразок, м`ячі 37:23.

На виїзді: 23 ігор, 11 перемог, 5 нічиїх, 6 поразок, м`ячі 31:16.

У цьому сезоні: 14 ігор, 8 перемог, 3 нічиї, 3 поразки, м`ячі 31:12.

Під керівництвом Мирона Маркевича команда в єврокубках провела 39 ігор, в яких здобула 21 перемогу, зазнала 10 поразок і 9 разів зіграла внічию, м`ячі 64:36.

Найбільша перемога: Дебрецен (Угорщина) - 5:0 (в гостях, 16.09.2010, ЛЄ).

Найбільша поразка: Байєр (Німеччина) - 0:4 (вдома, 17.02.2011, ЛЄ).

Найбільшу кількість ігор за Металіст у єврокубках провів Папа Гуйє - 37.

Кращі бомбардири Металіста в єврокубкових турнірах - Едмар та Марко Девіч (по 8 голів).

З нинішнього складу Металіста, заявленого в Лігу Європи, більше всіх матчів у єврокубках провів Олег Шелаєв - 56.

Фоторепортаж Андрія КРАВЧЕНКА