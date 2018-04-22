Наше ноу-хау, або Літайте вертольотами

Пожежники не випадково працюють «сутки троє». Даремно ви посміхаєтеся. Вони три дні відпочивають, набираються сил. Для чого ви думаєте? Щоб в одну мить, коли тривога, негайно виїхати і загасити полум’я. Тут треба як у міліції: «по гарячих слідах». Чим швидше, тим краще. Проспав, прогавив, пізно виїхав – пропало добро. Можливо, не так багато у нас і горить, тому що пожежники користуються швидкою технікою. Я бачив по телевізору, як міністр дякував їм за роботу, вітав зі святом, медалями нагороджував.

Здавалося б, так би й начальству. Не встигли перекинутися вагони, а воно тут як тут. Або горить у місті трава (а неподалік військові заводи), гине людина на будівництві метро (і невідомо, що там ще обвалиться), рушиться стіна будинку (а поряд газові труби) - що робить гарний мер? Сідає на транспорт і чимдуж мчить на об’єкт. Гнати бажано на сучасному транспорті. Авто не годиться – пікети якісь, пробки, канави на шляху і таке інше. Швидко не доїдеш - згорить до приїзду. Тому без авіації не обійтися.

Ви скажете, де тому начальству взяти грошей на авіацію. Як де? Ми ж платимо їм. За все. Платимо навіть тоді, коли нічого й не роблять. Води немає гарячої, а ми ж платимо. Під’їзди не підмітають, також платимо. За дороги і тротуари, по яких не ходимо, а перестрибуємо, - також платимо.

От вам - і де взяти. У казні повинна бути економія.

Краще упередити біду, ніж потім чухати потилицю, що вчасно не доїхав. Тому я не проти, щоб начальство користалося авіацією. Зрадів, коли недавно газета написала, що один начальник міста купив собі літак. Але після того багато сталося аварій. Виходить не туди літав? Або газета збрехала.

Я багато думав. І коли я говорю про авіацію, то маю на увазі вертольоти. Тому зрадів, коли по телевізору побачив Олександра Борисовича Фельдмана, депутата нашого, на вертольоті.

Правда, він не на аварію літав. А так, говорить, подивитися, як народ по селах і хуторах живе. Хто там жив чи бував, може сказати, як живе народ. А от як воно видно з вертольота людям грамотним, це інше.

Правда, наш голова області Василь Вікторович Салигін не повірив Фельдману, що той просто так літав - подивитися на народне життя. Голова каже - з корисливою метою – підібрати собі земельку. Але я не вірю. Не може людина грамотна, людина справи (Олександр Борисович - бізнесмен, сказав – зробив, без цього твоєму бізнесу лапті) - землю собі підбирати з вертольота. Тобто з неба. Щоб землю підібрати, треба походити по ній, ногою ступити. А що ти побачиш з вертольота, я не кажу вже про літаки, якими літає начальство. Підбереш якийсь там супісок або смітник, порослий травою. Для бізнесмена це несерйозно.

По телевізору було сказано, що Фельдман на вертольоті «здійснює обліт віддалених населених пунктів області, щодня відвідує близько 10 сіл чи хуторів, до яких не доїжджає влада».

Так от, він сказав, що туди ще «не дійшли блага цивілізації». І я згоден. Які там блага. Як тікав народ із села, так і тікає. Ще дід розказував, як тікали. Хто ж хотів, щоб за тяжку роботу на полі платили одними трудоднями. Тобто пропрацював день у колгоспі, а тобі галочку в зошиті олівцем за це.

Та й зараз не набагато краще. Бачив я завод цукровий розвалений - наче після бомбьожки. Ферми розвалені. Поля бур`яном поросли. Сидять люди без роботи. Розруха кругом. Словом, село неначе погоріло.

Начальство не те, щоб не їздить. А так. Читав я в газеті : "Поїздка до Зачепилівського району". Три слова. І все. Куди їздив, що бачив, легше від того комусь. Невідомо.

От Фельдман і сказав по телевізору, що «люди в сільській місцевості, особливо в далекій глибинці, сьогодні живуть в умовах, які нагадують середньовіччя». «Якби відвідувачі майбутнього фіналу чемпіонату ЄВРО-2012 проїхали по цих забутих Богом і цивілізацією районах, - сказав він, - вони б, напевно, не повірили, що таке можливе в сучасній Європі».

Так що справа розумна – літати на вертольоті.

До речі, і Віктор Федорович Янукович такої ж думки. Того ж дня, Коли літав Фельдман, і він по телевізору сказав про «необхідність переходу на сучасні засоби переміщення для вищих посадовців».

Правда, Віктор Федорович говорив, що літати треба, щоб не перекривати доріг, коли їде начальство. Він сам був водієм і знає, як це незручно. «Я вважаю, - сказав він, - що нам потрібно максимально переходити на сучасні засоби переміщення. І одним з таких засобів є вертоліт».

От бачите. Правда, він не сказав, що можна літати не тільки тоді, коли пробки. Але всеодно добре. Так, дивись, начальство і призвичаїться. Не буде боятися літати. Так і до нашого села долетить.

Так що, Василь Вікторович, раз говорить начальство, що треба літати, значить треба. Хай це буде, як кажуть, ноу-хау. Наше, українське.

Григорій Неридаймоямати.