Коли Михайло Маркович з Геннадієм Адольфовичом полаються...

У середу, 12 вересня, столична преса повідомила, що у Києві здійняли бунт харківські регіонали. Під стінами офісу Партії регіонів розпочався безстроковий мітинг слобожанських партійців. Вони зажадали відставки Михайла Добкіна з посади мера Харкова та Геннадія Кернеса - з посади секретаря Харківської міськради.

Характер і зміст вимог відбився на транспарантах: «Добкін ганьбить Харків!», «Вікторе Федоровичу – не ДОБивай Харків!», «Відправте у відставку Добкіна і Кернеса, як обіцяли харків’янам!», «Однопартійці, Харків утомився!».

В принципі, ці написи нагадали ту «тематику і проблематику», яким живе столиця Слобожанщини останнім часом.

Як описують події столичні інформагентства, з офісу Партії регіонів вийшли представники охорони, котрі вказали активістам місце, де можна пікетувати. Через деякий час з офісу вийшли двоє співробітників, аби дізнатися, з якими вимогами виступають пікетувальники, після чого почали погрожувати міліцією і затриманням.

Настрої харківських регіоналів пролунали з вуст одного з учасників: «Харків утомився від свавілля керівників місцевої влади. Як може людина із судимістю бути секретарем міськради? Як можуть залишатися на своїх посадах Добкін і Кернес після того, як їхній партійний лідер і прем’єр-міністр Віктор Янукович визнав беспрєдєл, який чиниться у місті? Ми прийшли сюди з тим, щоб наполягати на відставці мера Харкова і секретаря міськради, і не підемо, допоки не буде винесене відповідне рішення».

При цьому учасники акції заявили, що поблизу офісу ПР найближчим часом планується встановити намети, у яких активісти будуть проживати до її завершення.

Цю акцію у Харкові сприйняли як належну, оскільки незадоволення від того, як виконано доручення В.Януковича навести порядок в обласній організації Партії регіонів, залишилося великим і в харків’ян у цілому, і серед регіоналів зокрема. (Після настанов В.Януковича двох регіоналів - депутатів міської та обласної рад - вигнали з партії, а Г.Кернесу оголосили сувору догану).

На акцію у Києві відгукнулися у Харкові. Обласна організація ПР назвала це провокацією та «брудними технологіями помаранчевих сил» і заявила, що серед пікетувалльників не було ні харків’ян, ні членів Партії регіонів, а саму акцію «організував і оплатив БЮТ».

Події дали привід аналітикам зробити певні припущення.

Експерти столичного Агентства моделювання ситуацій вважають, що після дострокових парламентських виборів між М. Добкіним і Г.Кернесом виникне гучний політичний скандал.

«Одразу після виборів варто чекати гучного «розвідного» скандалу між Дбкіним і Кернесом, - заявив заступник директора АМС Олексій Голобуцький.

На його думку, «Добкін чудово знає, що подальша публічна співпраця з Керенесом призведе його до політичної смерті. Для остаточного розводу Михайлу Добкіну потрібний буде гучний, відволікаючий увагу скандал, де мер буде «білим і пухнастим», а Кернес – втіленням вселенського зла».

О.Голобуцький також розповів про ще одне своє спостереження. Він твердить, що після подібного «розлучення» можливий поступовий дрейф М.Добкіна до однієї з «помаранчевих» політичних сил.

«Наскільки нам відомо, М.Добкін уже зараз провадить сепаратні переговори про гарантії недоторканості після виборів з представниками Нашої України, - відмітив аналітик. – Після виборів і «розлучення» з Кересом ці переговори легалізуються, і Добкін, очевидно, остаточно увіллється в орбіту НУ-НС».

Сьогодні у Харкові М.Добкін проводить прес-конференцію, і можна очікувати його реакції на останні події.

Напередодні на прес-конференції у Києві він торкнувся ситуації в Харкові. Мер зазначив, що певною особливістю нинішньої виборчої кампанії є те, що деякі політичні сили велику увагу надають не агітації, а контрагітації. М.Добкін навів приклад, що зараз у Харкові активно нав`язується думка про те, що Блок Юлії Тимошенко за рейтингами підтримки місцевих виборців випереджає Партію регіонів. За словами мера, це заявляють політологи і соціологи, «яких раніше ніхто ніколи не бачив і не знав».

М.Добкін вважає, що такі заяви спрямовані на те, щоб після оголошення результатів виборів, коли стане зрозумілою реальна картина, заявити про фальсифікації під час виборів. У зв`язку з цим, М.Добкін повідомив, що веде переговори з однією з найбільших і найавторитетніших соціологічних служб про проведення в місті повномасштабного соціологічного дослідження. При цьому М.Добкін висловив упевненість у переконливій перемозі Партії регіонів в Харкові. «Я упевнений, що Партія регіонів набере більше голосів, ніж в березні 2006 року», - сказав він.

Ці заяви мера Харкова політолог назвав маніпулюванням громадською думкою.

«Заява Добкіна про збільшення рейтингу Партії регіонів у Харкові є спробою зробити «гарну міну при поганій грі». Михайлом Добкіним настільки незадоволене його партійне керівництво, що він приїхав до столиці, і на прес-конференцію невміло намагався «підвищити» рейтинги регіоналів. Як би там не було, факт залишається фактом – зменшення рейтингу Партії регіонів є об’єктивним процесом, і сталося це саме завдяки Михайлу Добкіну», - сказав О.Голобуцький.

Аналітик також відзначив, що М.Добкін, вочевидь, намагається підготувати грунт для можливих фальсифікацій результатів голосування.

«Харківський градоначальник також активно говорив про якусь міфічну соціологічну структуру, яка незабаром проведе дослідження громадської думки у місті, - зазначив фахівець .- Хоча будь-якому політологу і соціологу абсолютно очевидно, що провести якісне дослідження до виборів зараз неможливо. Очевидно, шляхом маніпуляцій громадською думкою М.Добкін намагається підготувати підґрунтя для майбутніх фальсифікацій».

Так чи інакше, всі ці події і коментарі підтверджують прогнози на перебіг виборчої кампанії, і попереду харків’ян може очікувати багато несподіванок, пов’язаних з політичною боротьбою.

В.Кравченко.