Переможці ІV фестивалю «Харьковская сирень»

«Гран-прі» ІV Міжнародного фестивалю короткометражних фільмів «Харьковская сирень» отримав фільм «Glasgow» польського режисера Петра Суботка.

Загалом у конкурсі фестивалю, який проходив у Харкові з 10 по 13 травня, брало участь 20 фільмів, представлених митцями Франції, Німеччини, Польщі, Росії, України та Литви.

Конкурс тривав у 6 номінаціях. Гілки бузку отримали:

«Краща операторська робота» - фільм «Dans le nez» («У носі», Патрік Беро, Франція);

«Кращий сценарій» - «Je pourrais être votre grand-mère» («Я могла б бути вашою бабусею», Джоель Катрін і Бернар Тангі, Франція);

«Краща режисерська робота» - «Vanishing» («Зникнення», Бартош Круглик, Польща);

«Кращий документальний короткометражний фільм» - «Ельза і Олаф» (Юлія Соловйова, Євгеній Мєстєчкін, ФРН), і «Tomatl: Chronique de la fin d’un monde» («Томатл: Хроніка кінця світу», Люїс Брюсено, Франція);

«Кращий ігровий короткометражний фільм - «Отче наш» (Маріус Івашкевічус, Литва).

Також був вручений приз почесного президента і член жюрі фестивалю, французької кінозірки Мілен Демонжо, який отримав фільм «Енмеш» Айнура Аськаєва з Росії.

Диплом фестивалю отримав фільм «Новорічна інтермедія» харків`янина Бориса Шустермана.

Урочисте закриття кінофестивалю пройшло в приміщенні Палацу студентів Харківської національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого.

На урочистій церемонії були присутні голова Харківської облдержадміністрації, голова оргкомітету фестивалю Михайло Добкін, Мілен Демонжо, Генеральний консул Республіки Польща в Харкові Ян Гранат, член Правління Союзу кінематографістів РФ, голова жюрі Володимир Фокін, актор, режисер і сценарист, народний артист РРФСР Родіон Нахапетов, відомий американський кіно- і телепродюсер, президент Фонду Дружби Наташа Шляпнікофф, фахівець з кіноспецефектів, володар призу Американської кіноакадемії «Оскар» Юджін Мамут, відомий графік, майстер мультиплікації, художник-постановник анімаційних фільмів, власниця студії «Animagic» (США) Ірина Борисова.