У Харкові перший герой Євро-2012 – тхір-віщун Фред

Харківський тхір-віщун Фред став героєм стартового дня Євро-2012, вгадаши результат першої зустрічі континентальних футбольних змагань.

8 червня Польща зіграла унічию з Грецією, що саме й напророкував за кілька годин до стартового матчу маленький пухнастий звір з Харківського зоопарку. Він передбачив нічию і в другому матчі Росія - Чехія, але росіяни зробили по-своєму, влаштуваши західним братам-слов’янам футбольне Ватерлоо (4:1). Для маленького Фреда, мабуть, передбачити таке було не під силу.

Російські фани у Харкові - щасливі. Говорять, що тепер Фред - їхній справжній друг і талісман. Гості з півночі одразу полюбили слобожанського звірка, пообіцяли підтримку другові і відвідівання всіх сеансів прогнозу у харківській фан-зоні.

Вона розмістилася в самому серці Харкова - на майдані Свободи. Вхід обрамлюють 4 гіганські матрьошки, посередині - величезна сцена.

Харківська фан-зона була відкрита першою з офіційних фан-зон Євро-2012 в Україні. Церемонія її відкриття розпочалося з концерту. Свято продовжили український гурт «Танок на майдані конго» та американський поп-гурт «Snap».

У виступі на відкритті губернатор Михайло Добкін наголосив, що не сумнівається в успіхові чемпіонату й у тому, що він пройде на найвищому рівні. «Я абсолютно не сумніваюся, що гості та мешканці нашої країни отримають масу задоволення від чудових футбольних змагань. Так само я не сумніваюся в тому, що Харків золотими літерами впише своє ім’я в історія світового спорту, в історію європейського футболу», - сказав губернатор.

Після відкриття у фан-зоні закипіло життя, тут є що випити й поїсти та де пограти у футбол. Ціна 0,5 літра «Львівського» пива становить 12 грн, Carlsberg - 18 грн, квасу - 10 грн. Закуски до пива можна придбати за ціною від 5 до 20 грн.

У фан-зоні працює «Гетьманський монетний двір», на якому за 20-30 грн можна замовити пам’ятну монету Євро-2012, а також майстри з футбольного боді-арту та зачіски. У програмі заходів - фестивалі фанатських танців, екстремальних видів спорту, футбольного боді-арту, графіті, шоу вуличних театрів, циркових артистів, виступи українських та харківських фолк-, поп- та рок-груп, шоу барабанщиків, майстер-класи з чирлідерства, готування борщу та вареників, українських традиційних ремесел тощо. Окрему програму з конкурсами та розвагами презентують Федерація футболу Нідерландів та спонсори УЄФА.

Влада оголосила, що офіційною тематикою розважальної частини програми роботи фан-зони буде національна тематика. Щоденно фан-зону відвідуватимуть до 45 тисяч уболівальників, які матимуть змогу ознайомитися з українськими традиціями, культурою, музикою, спортом. На території фан-зони також установлені стаціонарні санвузли, велика кількість місць харчування, медичні пункти. Для найвимогливіших уболівальників працюватиме VIP-зона на 300 місць. У фан-зоні виступлять британський музикант Fatboy Slim, учасник американського хіп-хоп гурту «Black Eyed Peas» Джейм Гомес (Taboo), голландський діджей Armin van Buuren, грузинська джазова співачка Ніно Катамадзе та інші відомі музиканти.

Вхід до офіційної фан-зони Євро-2012 у Харкові в нематчеві дні коштуватиме близько 50 грн. У всі дні її роботи місця на VIP-секторі будуть платними - вартість місця від 400 до 1000 грн залежно від статусу матчу. Після трансляцій VIP-сектор працюватиме як дискотека.

Сьогодні - перший матч Євро-2012 у Харкові. Грають Голландія і Данія. Протягом дня в Міжнародний аеропорт «Харків» прилітають понад 50 літаків з гостями і фанами. У місті запрацював Оранж-кемп - табір голанських фанів. Сьогоднні вони влаштують ходу до стадіону «Металіст».

Голландські фани розставили свої акценти: невеликі компанії в яскавих помарачевих футболках, які з`являються то тут, то там, суттєво урізноманітнили кольорову гаму міста. З голландцями фотографуються харків’яни, уболівальники і гості з усіх континентів. Данські фани - поруч. Вони також із задоволенням позують фотографам в обнімку з голландцями. Словом, свято розпочалося.

У ці хвилини фан-зона живе в очікування прогнозу на гру тхора Фреда. Дехто запитує, чому Фред, а не Тарас, як пропонувалося, або Остап чи Федір, щоб б було звичніше для українського вуха. Але тапер, кажуть, «яка різниця, Фред - герой!». Опоненти також погоджуються: Фред то й Фред, а всі разом говорять - західне ім’я слобожанського віщуна нехай лунає як символ європейської євдності.

Володимир Кравченко