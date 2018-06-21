У Харкові пройде матч фаворитів Євро-2012. Гратимуть Голландія та Німеччина
Збірні Німеччини та Нідерландів, незважаючи на невиразну перемогу першої над португальцями та програш другої данцям, залишаються фаворитами турніру. Сьогодні гра на Металісті...
Збірні команди Німеччини та Нідерландів, незважаючи на невиразну перемогу першої над португальцями (1:0) та програш другої данцям (також 0:1), за прогнозами більшості букмекерів, залишаються фаворитами всього турніру.
Футбольні аналітики кажуть, що сьогоднішній матч – гідний фіналу. Можливо, саме в Харкові в очній зустрічі футбольних титанів ми зрозуміємо, хто стане чемпіоном Євро-2012.
Щоб побачити насправді принциповий матч, на Слобожанщину приїхала величезна кількість уболівальників. До цього Харків ще не бачив такої армії іноземців. За даними Департаменту підготовки до проведення Євро-2012 Харківської міської ради, 12 та 13 червня до Харкова прибудуть понад 20 тисяч голландців і німців, не кажучи вже про росіян, австралійців, новозеландців, китайців, японців тощо – яких тут взагалі неможливо порахувати. Для «доставки» фанів на матч «Укрзалізниця» навіть призначила додатковий потяг, а у харківському аеропорту кожної години сідають по кілька літаків.
У центральній частині міста зараз частіше можна почути англійську, голландську, німецьку – аніж російську, якою розмовляє більшість місцевого населення, чи українську. Фан-зоною та прилеглими парками мірно й неквапливо розгулюють охолоджені (чи то навпаки – підігріті) добрячою кількістю пива голландці. У ці дні вони по праву вважаються фан-господарями міста. Збірна Нідерландів волею жереба гратиме в Харкові весь груповий етап фінальної частини Євро-2012, а саме: з данцями (уже програли), німцями (гра сьогодні) та португальцями (17 червня).
Деякі голландські уболівальники, незважаючи на застереження нідерландських ЗМІ, оселилися в Харкові, на території Журавлівського гідропарку в знаменитому «Оранж-кемпі», і, як виявилося, анітрохи не шкодують. Місцева влада каже, що сьогодні зранку «Оранж-кемп» буде заповнений майже повністю. За словами заступника директора Департаменту з питань підготовки Євро-2012 з футболу Олексія Чубарова, у кемпінгу сьогодні облаштуються понад 2 тисяч уболівальників.
Голландський студент Єроєн Клейс, який перебуватиме у Харкові протягом усього відбірного етапу Євро-2012, у коментарі кореспонденту УНІАН зазначив, що дуже багато голландців мешкають у інших кемпінгах, готелях та на квартирах. Парубок, однак, вказав на жахливу репутацію України за кордоном. За словами Єроєна, голландські ЗМІ розповсюджують інформацію про величезну кількість небезпечних хвороб в Україні, про те, що українці недоброзичливі та агресивні, про поліцейських-хабарників, про дороге житло, купи повій тощо. «На щастя, всі ці застереження не збулися. Я повністю задоволений», - сказав нам Клейс.
За словами хлопця, він прилетів в Україну зі своїм товаришем, і вони разом перебуватимуть тут 11 ночей. За переліт та проживання на квартирі вони заплатили – увага! – лише по150 євро на одного. Утім, Єроєн зазначає, що такий супердешевий тур він купив у Голландії на спеціальному студентському аукціоні, для більшості ж уболівальників переліт та проживання обійшлися набагато дорожче. Хлопець висловив переконання, що за весь час перебування у Харкові вони з приятелем витратять не більше 600-700 євро.
Студенти з радістю розказали, що в Україні ціни на харчі та пиво «в рази нижчі, ніж у Голландії». На запитання, чи кожен нідерландський студент може собі дозволити прилетіти в Україну, Єроєн із упевненістю сказав: «Так! Більшість із нас працюють, також є підтримка уряду. Ми відкладаємо гроші. Чому б ні», - наголосив із гордістю в голосі парубок.
Утім, хлопець сумнівається, що після Євро-2012 місцева влада настільки ж добре все організовуватиме для приїжджих. «Розумієте, якщо зараз щось станеться, то це облетить увесь світ. Боюся, що наступного року все буде організовано не так ретельно», - засумнівався Єроєн.
Мешканці «Оранж-кемп», які приїхали в Україну на власних автомобілях, висловлювали свій захват цінами, міліцією, а також українцями, які завжди допомагають і не намагаються створити їм труднощів.
«Що я бачив? Українці привітні, дружні. Якщо голландці мають якісь проблеми, вони охоче допомагають. Нема проблем із поліцією. Коли ми гуляли містом, то обмінялися капелюхами з місцевими, фотографувалися. Це все приємно. Це чудова подорож. Все добре: погода гарна, люди привітні, їжа гарна, тільки наш матч з данцями був поганий», - сказав, говорячи про «вболівальницький відпочинок» у Харкові, Люк Шлякфор з міста Хольсин.
Він наголосив, що по приїзді додому обов’язково перекаже знайомим свої враження та рекомендуватиме їм поїздку в Україну «Я не знав цієї країни, але те, що я вже побачив, чудове», - сказав він.
Значно менше в місті німецьких фанатів. До Харкова вони почали прибувати лише учора ввечері. За словами директора Департаменту з питань підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради Олександра Нечипоренка, уболівальники збірної Німеччини селяться переважно в передмісті – в санаторіях «Діброва» та «Бермінводи». Саме тому поки що на фан-зоні вони перебувають у меншості. У той же час Нечипоренко зазначив, що на стадіоні німців і голландців буде порівну – по 10 тисяч.
Планується, що всі уболівальники – і німці, і, так би мовити, вже місцеві голландці – підтягнуться на фан-зону до 17.00. Тут о 17.40 виступить відомий ді-джей Armin van Buuren. Знаменита урочиста передматчева хода «помаранчевих» до стадіону «Металіст», де о 21.45 гратимуть Голландія та Німеччина, розпочнеться о 18.30.
У Харкові сьогодні зранку спека – на сонці близько 40 градусів, і дощів синоптики не обіцяють. Завбачливі голландці попросили місцеву владу «щось зробити». «Ми вирішили питання таким чином: попереду колони пройде поливальна машина і буде поливати дорогу, щоб не було таких випарів від каміння, від асфальту, і було приємно йти. Також вони просили полити і фан-зону, тому що під час виступу теж дуже спекотно. Ми влаштуємо дощ», - пообіцяв журналістам і голландцям О.Нечипоренко.
Утім, навряд міськрадівський «дощ» охолодить уболівальників настільки, що матч пройде без гарячих пристрастей та гучних пісень. Усі харків’яни, які вже познайомилися зі стилем уболівання голландців, приготували фотоапарати та з нетерпінням чекають на грандіозну передматчеву ходу «помаранчевих». Футбольні експерти, у свою чергу, чекають на надпринципову й від цього – надзвичайно цікаву гру. Обом збірним потрібно перемагати, щоб підтвердити реноме фаворита, однак, незалежно від того, як завершиться гра, у виграші в будь-якому разі залишаться всі уболівальники Євро-2012.
Юрій Ларін, Харків