У Харкові пройде матч фаворитів Євро-2012. Гратимуть Голландія та Німеччина

Збірні команди Німеччини та Нідерландів, незважаючи на невиразну перемогу першої над португальцями (1:0) та програш другої данцям (також 0:1), за прогнозами більшості букмекерів, залишаються фаворитами всього турніру.

Футбольні аналітики кажуть, що сьогоднішній матч – гідний фіналу. Можливо, саме в Харкові в очній зустрічі футбольних титанів ми зрозуміємо, хто стане чемпіоном Євро-2012.

Щоб побачити насправді принциповий матч, на Слобожанщину приїхала величезна кількість уболівальників. До цього Харків ще не бачив такої армії іноземців. За даними Департаменту підготовки до проведення Євро-2012 Харківської міської ради, 12 та 13 червня до Харкова прибудуть понад 20 тисяч голландців і німців, не кажучи вже про росіян, австралійців, новозеландців, китайців, японців тощо – яких тут взагалі неможливо порахувати. Для «доставки» фанів на матч «Укрзалізниця» навіть призначила додатковий потяг, а у харківському аеропорту кожної години сідають по кілька літаків.

У центральній частині міста зараз частіше можна почути англійську, голландську, німецьку – аніж російську, якою розмовляє більшість місцевого населення, чи українську. Фан-зоною та прилеглими парками мірно й неквапливо розгулюють охолоджені (чи то навпаки – підігріті) добрячою кількістю пива голландці. У ці дні вони по праву вважаються фан-господарями міста. Збірна Нідерландів волею жереба гратиме в Харкові весь груповий етап фінальної частини Євро-2012, а саме: з данцями (уже програли), німцями (гра сьогодні) та португальцями (17 червня).

Деякі голландські уболівальники, незважаючи на застереження нідерландських ЗМІ, оселилися в Харкові, на території Журавлівського гідропарку в знаменитому «Оранж-кемпі», і, як виявилося, анітрохи не шкодують. Місцева влада каже, що сьогодні зранку «Оранж-кемп» буде заповнений майже повністю. За словами заступника директора Департаменту з питань підготовки Євро-2012 з футболу Олексія Чубарова, у кемпінгу сьогодні облаштуються понад 2 тисяч уболівальників.

Голландський студент Єроєн Клейс, який перебуватиме у Харкові протягом усього відбірного етапу Євро-2012, у коментарі кореспонденту УНІАН зазначив, що дуже багато голландців мешкають у інших кемпінгах, готелях та на квартирах. Парубок, однак, вказав на жахливу репутацію України за кордоном. За словами Єроєна, голландські ЗМІ розповсюджують інформацію про величезну кількість небезпечних хвороб в Україні, про те, що українці недоброзичливі та агресивні, про поліцейських-хабарників, про дороге житло, купи повій тощо. «На щастя, всі ці застереження не збулися. Я повністю задоволений», - сказав нам Клейс.

За словами хлопця, він прилетів в Україну зі своїм товаришем, і вони разом перебуватимуть тут 11 ночей. За переліт та проживання на квартирі вони заплатили – увага! – лише по150 євро на одного. Утім, Єроєн зазначає, що такий супердешевий тур він купив у Голландії на спеціальному студентському аукціоні, для більшості ж уболівальників переліт та проживання обійшлися набагато дорожче. Хлопець висловив переконання, що за весь час перебування у Харкові вони з приятелем витратять не більше 600-700 євро.

Студенти з радістю розказали, що в Україні ціни на харчі та пиво «в рази нижчі, ніж у Голландії». На запитання, чи кожен нідерландський студент може собі дозволити прилетіти в Україну, Єроєн із упевненістю сказав: «Так! Більшість із нас працюють, також є підтримка уряду. Ми відкладаємо гроші. Чому б ні», - наголосив із гордістю в голосі парубок.

Утім, хлопець сумнівається, що після Євро-2012 місцева влада настільки ж добре все організовуватиме для приїжджих. «Розумієте, якщо зараз щось станеться, то це облетить увесь світ. Боюся, що наступного року все буде організовано не так ретельно», - засумнівався Єроєн.

Мешканці «Оранж-кемп», які приїхали в Україну на власних автомобілях, висловлювали свій захват цінами, міліцією, а також українцями, які завжди допомагають і не намагаються створити їм труднощів.

«Що я бачив? Українці привітні, дружні. Якщо голландці мають якісь проблеми, вони охоче допомагають. Нема проблем із поліцією. Коли ми гуляли містом, то обмінялися капелюхами з місцевими, фотографувалися. Це все приємно. Це чудова подорож. Все добре: погода гарна, люди привітні, їжа гарна, тільки наш матч з данцями був поганий», - сказав, говорячи про «вболівальницький відпочинок» у Харкові, Люк Шлякфор з міста Хольсин.

Він наголосив, що по приїзді додому обов’язково перекаже знайомим свої враження та рекомендуватиме їм поїздку в Україну «Я не знав цієї країни, але те, що я вже побачив, чудове», - сказав він.

Значно менше в місті німецьких фанатів. До Харкова вони почали прибувати лише учора ввечері. За словами директора Департаменту з питань підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради Олександра Нечипоренка, уболівальники збірної Німеччини селяться переважно в передмісті – в санаторіях «Діброва» та «Бермінводи». Саме тому поки що на фан-зоні вони перебувають у меншості. У той же час Нечипоренко зазначив, що на стадіоні німців і голландців буде порівну – по 10 тисяч.

Планується, що всі уболівальники – і німці, і, так би мовити, вже місцеві голландці – підтягнуться на фан-зону до 17.00. Тут о 17.40 виступить відомий ді-джей Armin van Buuren. Знаменита урочиста передматчева хода «помаранчевих» до стадіону «Металіст», де о 21.45 гратимуть Голландія та Німеччина, розпочнеться о 18.30.

У Харкові сьогодні зранку спека – на сонці близько 40 градусів, і дощів синоптики не обіцяють. Завбачливі голландці попросили місцеву владу «щось зробити». «Ми вирішили питання таким чином: попереду колони пройде поливальна машина і буде поливати дорогу, щоб не було таких випарів від каміння, від асфальту, і було приємно йти. Також вони просили полити і фан-зону, тому що під час виступу теж дуже спекотно. Ми влаштуємо дощ», - пообіцяв журналістам і голландцям О.Нечипоренко.

Утім, навряд міськрадівський «дощ» охолодить уболівальників настільки, що матч пройде без гарячих пристрастей та гучних пісень. Усі харків’яни, які вже познайомилися зі стилем уболівання голландців, приготували фотоапарати та з нетерпінням чекають на грандіозну передматчеву ходу «помаранчевих». Футбольні експерти, у свою чергу, чекають на надпринципову й від цього – надзвичайно цікаву гру. Обом збірним потрібно перемагати, щоб підтвердити реноме фаворита, однак, незалежно від того, як завершиться гра, у виграші в будь-якому разі залишаться всі уболівальники Євро-2012.

Юрій Ларін, Харків

Фото ЕРА (вгорі), УНІАН