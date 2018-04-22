Янукович на майдані Свободи (фоторепортаж)

З такими словами Віктор ЯНУКОВИЧ звернувся до харків’ян з трибуни на Майдані Свободи з проханням підтримати на виборах Партію регіонів з тим, щоб навести лад в Україні.

«Ми віримо в те, що простий український народ підтримає Партію регіонів, яка ніколи не обманювала людей, партію, яка довела, що уміє керувати економікою, - сказав В.Янукович.

Давайте ми об’єднаємося і наведемо порядок в державі, і покажемо, хто господар в цій країні: чи ці політикани, популісти і базіки, чи український народ», - сказав він наголосивши, що Партія регіонів йде на вибори, «щоб поборотися з цією чумою».

«Нас ніхто не вчив красиво говорити і це нас відрізняє від них. Сьогодні ми повинні подумати про майбутнє», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, всі повинні «зробити так, щоб 30 вересня стало останнім днем позачергових виборів. Щоб їх ніколи більше не було в нашій країні».

Фоторепортаж Андрія Кравченка.