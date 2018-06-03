Платіні: Україна і Польща приголомшливо провели Євро-2012

Євро-2012 залишиться в історії футболу як грандіозне свято і великий спадок для організаторів наступних турнірів.

Як передає канал «ICTV», таку заяву зробив напередодні фіналу Євро-2012 президент УЄФА Мішель Платіні на засіданні виконкому УЄФА.

«Я гордий за Україну і Польщу. Вони провели приголомшливий, унікальний турнір», - сказав президент УЄФА. Також він назвав чемпіонат рекордним. Матчі вже відвідали 1 мільйон 300 осіб, працювало 6 тисяч волонтерів та 8 тисяч журналістів.

Як зазначив Мішель Платіні, ігри дивилися не лише в Європі, а й в Азії та США.

На думку президента УЄФА, Україна і Польща впоралися, організація, інфраструктура, безпека - усе було на висоті.

«Усі, хто приїхав на Євро в Україну і Польщу, переконалися: ці дві країни виконали своє завдання. Усе, про що говорили напередодні в пресі - расизм, кримінал, проституція - це маячня. Я думаю, всі гості Євро-2012 залишилися задоволені», - заявив Мішель Платіні.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА