Ринок по-харківськи?…

Згідно з рішенням 15 сесії міської ради кілька комерційних структур отримали дозволи на розроблення проектів відведення земельних ділянок з метою їх подальшої оренди. З приводу події директор ТОВ „Преса-Харків” Василь Третецький провів спеціальну прес-конференцію, на якій висловив свою точку зору на нові обставини конфлікту, що виник між власником газетних кіосків та Харківською міськрадою.

За задумом мерії, незабаром на цих ділянках орендарі мають встановити нові кіоски з продажу періодики та проїзних квитків, з чим категорично не згодне керівництво ТОВ „Преса-Харків”, адже за вказаними у рішенні адресами досі знаходяться кіоски цього підприємства, а право на користування земельними ділянками під ними „Преса-Харків” відстоює у судах. На підставі цього директор „Преса-Харків” В.Третецький робить висновок, що міська влада свідомо провокує конфлікт між комерційними структурами, які претендують на одні й ті ж земельні ділянки.

Справді, як видно з рішення Харківської міської ради від 04.10.2007 року, розподілу між трьома товариствами підлягають 110 земельних ділянок загальною площею 1767 кв. метрів. Зокрема, дочірнє підприємство ”Твоя преса” однойменного ТОВ отримало дозволи на оформлення 36 землевідводів (601 кв.м), ТОВ „Восток Прес” — 40 (560 кв.м), і ТОВ „Преса-Трейд”— 34 землевідводів (606 кв м.).

Усі три компанії, стверджує директор ТОВ „Преса-Харків” В.Третецький, мають відношення до „Українського Медіа Холдингу”, який впродовж останнього часу активно освоює в Україні ринок дистрибуції періодики. „Скажімо, ТОВ „Твоя преса”, у квітні 2007 року спільно з іншими партнерами придбала 90% акцій ВАТ «Луганськдруку» і закріпилася у якості власника найбільшої роздрібно-торгівельної мережі в Україні. На разі ТОВ „Твоя преса” має понад 600 торгівельних точок у Києві, Одесі, Дніпропетровську, Луганську, Полтаві, Сімферополі, Кіровограді та інших містах України. „Відтак, - говорить В.Третецький, - ми очікували приходу компаній УМХ на харківський ринок, але не могли собі уявити, що це відбуватиметься так не цивілізовано, фактично по-варварськи”.

Аргументуючи свою позицію, директор ТОВ „Преса-Харків” посилається на інше рішення Харківської міської ради, датоване 20.12.2004 року, згідно з яким ТОВ „Преса-Харків” були надані в оренду в Харкові 84 земельні ділянки. Адреси земельних ділянок в обох рішеннях збігаються. В.Третецький не говорить, що рішення від 2004 року ( а воно ухвалювалося ще за попереднього мера В.Шумілкіна) нещодавно було скасоване нинішнім складом міської ради, але, на думку директора ТОВ „Преса-Харків” , міська рада не мала на це жодного права, тому її рішення оскаржується в судовому порядку. Там же „Преса-Харків” намагається відстояти своє право на оренду спірних ділянок, щоправда, безрезультатно, оскільки харківській суди всіляко зволікають з розглядом позовів, де відповідачем виступає міська рада.

„Рівень цинізму і правового нігілізму нинішніх керівників Харкова мене просто вражає, - говорить В.Третецький, - тому ми змушені з цим боротися і привселюдно розвінчувати різноманітні афери міських чиновників”.

Директор ТОВ „Преса-Харків” нагадує, що незадовго до позачергових парламентських виборів Харківський міський голова Михайло Добкін запропонував виставляти право на розміщення газетних кіосків на відкритий конкурс. Тоді, коментуючи причини конфлікту міської влади з найбільшим оператором ринку роздрібної торгівлі періодикою - ТОВ „Преса-Харків”, М.Добкін заявляв, що для отримання права на розміщення газетних кіосків „буде оголошено абсолютно відкритий конкурс, і переможе той, хто запропонує місту кращі умови. Зокрема, я не виключаю і пана Третецького (директор ТОВ „Преса-Харків”, який зробив ряд резонансних заяв про наміри міської влади встановити контроль над розповсюдженням газет у Харкові, ліквідувавши підприємство „Преса-Харків”- редакція сайту міськради)”. Але взявшись ділити землю для розміщення газетних кіосків, міська влада не тільки проігнорувала конкурсний підхід, а й зробила все можливе, щоб ТОВ „Преса-Харків”, яке наразі володіє у місті найбільшою мережею газетних кіосків, залишилося осторонь цього процесу. „Мабуть таки дійсно хтось запропонував керівникам Харкова такі умови, що вони майже відразу ж забулися про свої публічні заяви”, - говорить В.Третецький і наголошує, що сталося це буквально через кілька днів після виборів.

На знімку:працівники ТОВ "Преса-Харків" пікетують міську раду

Директор ТОВ „Преса-Харків” вважає, що такі дії керівництва Харківської міської ради, коли надаються переваги одним комерційним структурам на шкоду іншим, є відвертими проявами корупції, і вони заслуговують на жорстку оцінку правоохоронних органів. Тому він уже звернувся з відповідною заявою до прокуратури Харківської області й сподівається отримати від неї адекватну відповідь. Також директор ТОВ „Преса-Харків” має намір звернутися до керівника „Українського Медіа Холдингу” Бориса Ложкіна, до речі колишнього харків’янина, і з’ясувати яким чином компанії УМХ збираються отримати у Харкові спірні земельні ділянки, на яких розташовані чужі газетні кіоски. І чи не зашкодить репутації УМХ така стратегія освоєння медійного ринку?

Зі свого боку керівництво ТОВ „Преса-Харків” ще раз підтвердило, що не збирається здаватися конкурентам без бою, і сподівається, що з формуванням нового українського уряду, відбудуться серйозні зміни і в правоохоронній та судовій системі, яка на сьогодні не спроможна зупинити свавілля чиновників і захистити Закон.