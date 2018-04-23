І ти, Брут?...

Заступник лідера БЮТ Микола ТОМЕНКО вважає, що питання перепризначення голів облдержадміністрацій має вирішуватися одночасно з затвердженням нового складу Кабінету міністрів України.

Про це він заявив у четвер під час прес-конференції в УНІАН, коментуючи на прохання кореспондента агентства ініціативу прем’єр-міністра Віктор ЯНУКОВИЧА порушити розгляд кадрових питань щодо деяких губернаторів.

“Одночасно зі зміною уряду треба прийняти остаточне кадрове рішення по головах облдержадміністрацій – хто залишається на посадах, хто міняється”, - сказав М.ТОМЕНКО.

Він нагадав, що, згідно з Конституцією, губернаторів призначає Президент за погодженням Кабміну. “Уявіть собі ситуацію: є прем’єр-міністр, є нові міністри, починається зима, а голови обласних адміністрацій чекають, чи їх звільнять, чи ні”, - сказав М.ТОМЕНКО.

На думку М.ТОМЕНКА, імовірні кадрові зміни в регіонах повинні грунтуватися на двох принципах. За його словами, по-перше, необхідно орієнтуватися на рівень довіри головам облдержадміністрації, висловлений під час виборів, якщо вони представляли ту чи іншу політичну силу. По-друге, зауважив М.ТОМЕНКО, треба враховувати показники соціально-економічного розвитку регіонах, які свідчать про рівень професійності конкретного губернатора.

“От у мене питання: якщо перший секретар партії Президента і голова Запорізької обласної адміністрації зміг забезпечити політичній силі тільки п’яте місце, то він повинен написати заяву про звільнення? Я думаю, повинен”, - сказав М.ТОМЕНКО.

Він наголосив, що БЮТ радитиме Президенту максимально враховувати результати виборів в кожному регіоні за конкретну політичну силу при розгляді питання перепризначення голів ОДА.

“Президенту необхідно враховувати, за кого голосували в кожній області. І для БЮТ, як для сили, яка в 16 областях перемогла, принципово, щоб там, де нас громада підтримала, ми мали своїх представників”, - сказав він.

М.ТОМЕНКО вважає, що саме це питання стане предметом дискусії при формуванні кадрового потенціалу регіональних органів влади.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня В.ЯНУКОВИЧ заявив, що планує ініціювати розгляд кадрових питань відносно деяких губернаторів за підсумками засідання Кабміну, присвяченого розгляду ситуації щодо підготовки України до зими.