12.12.12. Верховна Рада 7-го скликання. Початок роботи. Розминка боєм (фоторепортаж)

Сьогодні, 12 грудня 2012 року, Верховна рада України VІІ скликання розпочала свою роботу.

Перший день парламентських засідань позначений конфліктами і бійками.

Зранку перед початком роботи народні депутати склали присягу на вірність українському народу.

Як передає кореспондент УНІАН, присягу з трибуни зачитав найстарший народний депутат Юхим Звягільський.

Зокрема, депутати присягнулися служити українському народові, виконувати Конституцію України та чинне законодавство, а також боронити суверенітет та незалежність України. Після цього кожен депутат має особисто підписати відповідну присягу.

Присягу склав також харківський екс-губернатор Арсен Аваков, який учора прибув з Італії.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА