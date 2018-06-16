12.12.12. Верховна Рада 7-го скликання. Початок роботи. Розминка боєм (фоторепортаж)

12.12.12. Верховна Рада 7-го скликання. Початок роботи. Розминка боєм (фоторепортаж)

15:09, 12 грудня 2012
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12 грудня розпочала роботу Верховна рада України VІІ скликання. Перший день засідань позначений бійками…

Сьогодні, 12 грудня 2012 року, Верховна рада України VІІ скликання розпочала свою роботу.

Верховна рада України 7-го скликання. Початок роботи.12.12.2012. Фото Андрія КРАВЧЕНКА

Перший день парламентських засідань позначений конфліктами і бійками.

Зранку перед початком роботи народні депутати склали присягу на вірність українському народу.

Верховна рада України VІІ скликання. Складання присяги 12 грудня 2012 р. Фото Андрія КРАВЧЕНКА

Як передає кореспондент УНІАН, присягу з трибуни зачитав найстарший народний депутат Юхим Звягільський.

Верховна рада України VІІ скликання. Складання присяги 12 грудня 2012 р. Фото Андрія КРАВЧЕНКА

Зокрема, депутати присягнулися служити українському народові, виконувати Конституцію України та чинне законодавство, а також боронити суверенітет та незалежність України. Після цього кожен депутат має особисто підписати відповідну присягу.

Верховна рада України VІІ скликання. Складання присяги 12 грудня 2012 р. Арсен Аваков. Фото Андрія КРАВЧЕНКА

Присягу склав також харківський екс-губернатор Арсен Аваков, який учора прибув з Італії.

Верховна рада України VІІ скликання. Складання присяги 12 грудня 2012 р. Арсен Аваков. Фото Андрія КРАВЧЕНКА

Верховна рада України 7-го скликання. Початок роботи.12.12.2012. Фото Андрія КРАВЧЕНКА

Верховна рада України 7-го скликання. Початок роботи.12.12.2012. Фото Андрія КРАВЧЕНКА

Верховна рада України 7-го скликання. Початок роботи.12.12.2012. Фото Андрія КРАВЧЕНКА

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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