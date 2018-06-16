12.12.12. Верховна Рада 7-го скликання. Початок роботи. Розминка боєм (фоторепортаж)
12 грудня розпочала роботу Верховна рада України VІІ скликання. Перший день засідань позначений бійками…
Сьогодні, 12 грудня 2012 року, Верховна рада України VІІ скликання розпочала свою роботу.
Перший день парламентських засідань позначений конфліктами і бійками.
Зранку перед початком роботи народні депутати склали присягу на вірність українському народу.
Як передає кореспондент УНІАН, присягу з трибуни зачитав найстарший народний депутат Юхим Звягільський.
Зокрема, депутати присягнулися служити українському народові, виконувати Конституцію України та чинне законодавство, а також боронити суверенітет та незалежність України. Після цього кожен депутат має особисто підписати відповідну присягу.
Присягу склав також харківський екс-губернатор Арсен Аваков, який учора прибув з Італії.
Фото Андрія КРАВЧЕНКА