Ласкаво просимо в кабалу!

Наприкінці минулого тижня неповторний міський голова Харкова Михайло Добкін повідомив, що місцева влада має намір взяти кредит в українських банках на суму в 500 млн. грн. При цьому місто вже має борг, що перевищує 0,5 млрд. грн., який ще не погашений.

За словами мера, у Харкова вже є досвід успішного кредитування – в 2005 році ним був одержаний кредит на суму 100 млн. грн., який місто погасило. «Я думаю, зараз проблем також не повинно бути», – упевнено заявив Добкін.

Лукавить Михайло Маркович. Проблеми є, і величезні, тільки він про них чомусь мовчить. Міська скарбниця разом з комунальними підприємствами міста вже успішно набрала кредитів на суму, що перевищує 500 млн. грн.(!), які ще не повернені.

Не вперше старцюємо!

Міська скарбниця має непогашену муніципальну позику з 2005 року. Її сума спочатку становила 100 млн. грн. Плюс ще майже третина суми у вигляді відсотків. Частина цієї позики, тобто 30%, була погашена в 2006 році, тобто в 2007 цей борг становить близько 86 млн. грн.

У цей же час, комунальні підприємства Харкова винні набагато більше:

- 15 комунальних підприємств одержали дозвіл на залучення 145 млн. грн. на придбання автомобілів і спецтехніки;

- КП «Міськелектротранс» відновив парк міського транспорту на умовах лізингу на суму 90 млн. грн. З урахуванням набігаючих відсотків – це 120 млн. грн. Але це не все. Ще є 50 млн. грн. на здійснення основної діяльності. У результаті борг підприємства не менше 170 мільйонів;

- КП «Харківські теплові мережі» одержали кредит в 100 млн. грн;

- КП «Житлокомсервіс» успадкувало від КЖРЕПів борг перед «Мегабанком» у сумі 36 млн. грн;

- КП « ПТП Вода» одержала кредитну лінію в сумі 5 млн. грн.

Таким чином, на тих або інших умовах, борг за кредитами харківських комунальників становить 456 млн. грн. А з урахуванням непогашеної муніципальної позики – 542 мільйони. Тобто, Харків потрапив у півмільярдну кабалу. До них мер має намір додати ще півмільярда. Напевно, для круглого рахунку.

Кому я винний, всім пробачаю

Велику частину позики – близько 300 млн. – планується спрямувати на завершення ремонту доріг, який вже триває не один місяць. Але щодня проїжджаючи по Харкову у маршрутах і тролейбусах, мимоволі ставиш питання – кому потрібні такі ремонти?

Фірма, яка ремонтує харківські вулиці, запізнюється в термінах вже на кілька місяців. Буквально днями міська влада заявила, що освоєно лише 60% виділених грошей. Але це ще півбіди, головне, як відбувається цей ремонт. А для цього досить подивитися хоч би на вулицю Ентузіастів, про яку влада вже відзвітувала як про «капітально відремонтовану». «Міський дозор» перевірив цей об`єкт і виявив там не одну яму і вибоїну.

В результаті, частина грошей ще не освоєна зовсім, а частина «освоєна» так, що користі нікому не приносить. Але, не зважаючи на все це, мерія робить нові борги. Кому і навіщо це треба, а головне, хто і коли їх повертатиме? Відповіді міська влада не дає, але експерти вважають, що для Добкіна джерела повернення боргів не просто секретна інформація, а щось із серії непізнанного. «Сумніваюся, що у цієї команди є програма, яка допоможе цю позику повернути», - говорить з цього приводу заслужений економіст України Леонід Рубаненко.

З огляду на те, що мерське крісло Михайла Марковича вже давно і серйозно розхитане, повертати борги доведеться наступному міському голові. Але платити доведеться не тільки наступному поколінню чиновників, але й наступному поколінню простих городян, що повірили в реформи Добкіна.

Сергій Столичний, “Міський дозор”