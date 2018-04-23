Ласкаво просимо в кабалу!
Мер говорить, що у Харкова є досвід успішного повернення кредиту в 100 млн. грн. «Я думаю, зараз проблем також не повинно бути», – упевнено заявляє Добкін. Лукавить Михайло Маркович. Проблеми є, тільки він про них чомусь мовчить...
Наприкінці минулого тижня неповторний міський голова Харкова Михайло Добкін повідомив, що місцева влада має намір взяти кредит в українських банках на суму в 500 млн. грн. При цьому місто вже має борг, що перевищує 0,5 млрд. грн., який ще не погашений.
За словами мера, у Харкова вже є досвід успішного кредитування – в 2005 році ним був одержаний кредит на суму 100 млн. грн., який місто погасило. «Я думаю, зараз проблем також не повинно бути», – упевнено заявив Добкін.
Лукавить Михайло Маркович. Проблеми є, і величезні, тільки він про них чомусь мовчить. Міська скарбниця разом з комунальними підприємствами міста вже успішно набрала кредитів на суму, що перевищує 500 млн. грн.(!), які ще не повернені.
Не вперше старцюємо!
Міська скарбниця має непогашену муніципальну позику з 2005 року. Її сума спочатку становила 100 млн. грн. Плюс ще майже третина суми у вигляді відсотків. Частина цієї позики, тобто 30%, була погашена в 2006 році, тобто в 2007 цей борг становить близько 86 млн. грн.
У цей же час, комунальні підприємства Харкова винні набагато більше:
- 15 комунальних підприємств одержали дозвіл на залучення 145 млн. грн. на придбання автомобілів і спецтехніки;
- КП «Міськелектротранс» відновив парк міського транспорту на умовах лізингу на суму 90 млн. грн. З урахуванням набігаючих відсотків – це 120 млн. грн. Але це не все. Ще є 50 млн. грн. на здійснення основної діяльності. У результаті борг підприємства не менше 170 мільйонів;
- КП «Харківські теплові мережі» одержали кредит в 100 млн. грн;
- КП «Житлокомсервіс» успадкувало від КЖРЕПів борг перед «Мегабанком» у сумі 36 млн. грн;
- КП « ПТП Вода» одержала кредитну лінію в сумі 5 млн. грн.
Таким чином, на тих або інших умовах, борг за кредитами харківських комунальників становить 456 млн. грн. А з урахуванням непогашеної муніципальної позики – 542 мільйони. Тобто, Харків потрапив у півмільярдну кабалу. До них мер має намір додати ще півмільярда. Напевно, для круглого рахунку.
Кому я винний, всім пробачаю
Велику частину позики – близько 300 млн. – планується спрямувати на завершення ремонту доріг, який вже триває не один місяць. Але щодня проїжджаючи по Харкову у маршрутах і тролейбусах, мимоволі ставиш питання – кому потрібні такі ремонти?
Фірма, яка ремонтує харківські вулиці, запізнюється в термінах вже на кілька місяців. Буквально днями міська влада заявила, що освоєно лише 60% виділених грошей. Але це ще півбіди, головне, як відбувається цей ремонт. А для цього досить подивитися хоч би на вулицю Ентузіастів, про яку влада вже відзвітувала як про «капітально відремонтовану». «Міський дозор» перевірив цей об`єкт і виявив там не одну яму і вибоїну.
В результаті, частина грошей ще не освоєна зовсім, а частина «освоєна» так, що користі нікому не приносить. Але, не зважаючи на все це, мерія робить нові борги. Кому і навіщо це треба, а головне, хто і коли їх повертатиме? Відповіді міська влада не дає, але експерти вважають, що для Добкіна джерела повернення боргів не просто секретна інформація, а щось із серії непізнанного. «Сумніваюся, що у цієї команди є програма, яка допоможе цю позику повернути», - говорить з цього приводу заслужений економіст України Леонід Рубаненко.
З огляду на те, що мерське крісло Михайла Марковича вже давно і серйозно розхитане, повертати борги доведеться наступному міському голові. Але платити доведеться не тільки наступному поколінню чиновників, але й наступному поколінню простих городян, що повірили в реформи Добкіна.
Сергій Столичний, “Міський дозор”