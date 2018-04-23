ХТЗ. День відкритих дверей (фоторепортаж)

На урочистому мітингу, який пройшов біля прохідної заводу, було відзначено, що подібна акція проходить вперше за всю історію одного з провідних підприємств вітчизняної індустрії.

Працівників заводу привітали голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ та генеральний директор ВАТ «ХТЗ» Олександр КОСОВ.

За словами А.АВАКОВА, сьогодні ХТЗ перебуває на порозі принципово нового етапу свого розвитку. «Це повинна бути епоха якості, епоха вимогливого покупця не лише вітчизняного, але й міжнародного», - сказав губернатор. Він побажав керівництву і всьому трудовому колективу заводу й надалі гідно нести марку флагмана українського тракторобудування.

Працівники заводу, члени їхніх сімей, гості, представники місцевої влади і промисловості побували в цеху №5 – на головному конвеєрі підприємства, оглянули виставку техніки, ознайомилися з історією заводу та новими зразками тракторів.

О.КОСОВ ознайомив журналістів з ходом виробництва, поділився планами заводу, розповів про роботу над створенням нових тракторів та сільськогосподарських знарядь. За словами керівника, в планах заводу - модернізація існуючого модельного ряду, зокрема, тракторів серії 30. Гендиректор відмітив, що наступного року планується налагодити випуск тракторів цієї серії з італійськими двигунами «Lombardini». Крім того, буде налагоджене серійне виробництво дорожньо-будівельних тракторів ТС-10. Розвиток отримає і лінія гусеничних тракторів – наступного року планується розробка та впровадження у виробництво трактора потужністю до 220 к.с.

Довідка. Харківський тракторний завод розпочав роботу 1 жовтня 1931 р. У 1994 р. підприємство було перетворене у ВАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе». Зо роки роботи ХТЗ випустив близько 3 млн. тракторів різних моделей та модифікацій. Сьогодні завод виготовляє гаму сучасних універсальних машин підвищеного рівня. Це трактори загального призначення, орно-просапні, трактори малої потужності, які агрегатуються з великою кількістю сільгоспмашин та знарядь як вітчизняного, так і іноземного виробництва, призначених для виконання енергомістких сільськогосподарських робіт – оранки, суцільної культивації, боронування, посіву та збирання зернових і технічних культур, обробки виноградників та садово-городніх ділянок, роботи в комунальному господарстві, будівництві, для транспортування різних вантажів. Географія продаж техніки ХТЗ – Росія, Казахстан, Узбекистан, країни Прибалтики, Східної Європи, Азії та Африки. В 2007 р. ВАТ «ХТЗ» отримав премію «Кращий товар 2007 року». Цього року ХТЗ нагороджений дипломом Харківської облдержадміністрації за активну участь у міжнародних виставках. Обсяг ХТЗ у 2006 р. становив 69 млн. дол. Персонал заводу - 5,5 тис. працівників.

Фото Артема Фурмана.