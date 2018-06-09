Регби: в субботу матч Украина - Польша

Сборная Украины по регби-15 продолжает выступления в Кубке Европейских Наций и в субботу, 30 марта, проведет в Гдыне свой первый официальный матч 2013 года (дивизион 1-В) с командой Польши.

В этой группе лидирует сборная Германии. Первое место обеспечивает выход в дивизион 1-А и открывает перспективу участия в отборочном цикле Кубка мира - 2015 – самых престижных в регби соревнованиях. На втором месте Украина - в прошлом году команда проиграла Германии и выиграла в Швеции и Чехии. Польша имеет на очко меньше, но сыграла до этого только 2 матча, и является единственной непроигравшей командой.

Фаворитом считается Польша, обыгравшая в прошлом году команды Чехии и Германии. Половина игроков этой сборной выступают за клубы Франции, где в разгаре чемпионат страны. Обозреватели отмечают сыгранность подопечных Томаша Путры, команда имеет классных исполнителей и пребывает сегодня на пике формы.

У украинцев дела похуже, хотя и говорят, что они в хорошей физической форме. Команда была распущена после игры в ноябре с чехами, не провела полноценного тренировочного цикла и с этим подошла к первому официальному матчу нового сезона.

Сейчас надежда на костяк сборной Украины. Его составляют игроки харьковского «Олимпа» - лидера последних 10 лет в украинском регби. Клуб живет и успешно выступает за счет финансовой поддержки Александра Ярославского, экс-владельца ФК «Металлист». Благодаря этому игроки имеют надлежащую игровую практику и хорошую физическую форму. Национальная сборная, созданная на основе «Олимпа», имела высшее достижение – несколько лет назад выступала в элитном дивизионе 1-А.

Оптимисты приводят и статистику прошлых лет – до десятка побед над поляками, одним из козырей называют оптимальный состав украинской сборной. Обозреватели подсчитали, что поляки в последних матчах добивались результата преимущественно в первой половине игры, тогда как за украинцами были вторые таймы. Следовательно, задача подопечных Олега Зализного и Зураба Кикачеишвили в субботнем поединке состоит в том, чтобы сдержать натиск в первом половине игры и за счет физического превосходства во втором тайме вырвать в Гдыне победу.

Но тут есть несколько «но». Команду украинцев собрали фактически за три дня до игры. Сегодня она из Львова выезжает автобусом и в тяжелейших погодных условиях ночью будет добираться на север Польши. После ночи утомительного 700-километрового переезда - тренировка в пятницу и в субботу - ответственный поединок. Тут явный просчет. Разумнее было лететь самолетом или приехать в Гдыню уже сегодня, чтобы перед игрой не было бессонной ночи.

Хотя не стоит забегать вперед. Будем надеяться на физическую выносливость игроков украинской сборной и «Олимп».

Татьяна Урманцева