В очікуванні змін

Залишається все менше тих, хто не вірить у проведення дострокових виборів Харківського міського голови. І політики, і преса все частіше говорять про розклад сил і називають претендентів на посаду мера. Про це - в публікації "Газети по-харківськи".

«Город политического компромисса»

После того как одним махом в Украине прошли досрочные парламентские выборы, стало понятно, что страну ждет лавина перевыборов в местные советы.

Наиболее проблемными с этой точки зрения являются две столицы Украины: нынешняя - Киев и бывшая, интеллектуальная столица - Харьков. И если в случае с Черновецким ситуация понятная, хоть и далёко не простая, то в случае с Добкиным она не только понятна, но и достаточно проста.

В городе фактически не осталось заинтересованных в сохранении позиций тандема Добкин-Кернес крупных политических и бизнес-игроков. Даже Партия регионов, которая делегировала и фактически посадила в это кресло бывшего социал-демократа Михаила Добкина, сегодня пытается откреститься от него всеми возможными методами. И это связано не только с обострением личностного конфликта между руководителем областной партийной организации Салыгиным и Харьковским городским головой. Именно Добкин стал главным участником событий, которые негативно сказались на партийном рейтинге ПР в области. Поэтому харьковские регионалы не только не будут защищать «своего» мэра, но и всячески от него дистанцируются.

Однако ситуация все равно складывается пикантная. В городе есть критическое желание политической элиты сменить власть. И это желание поддерживают едва ли не все крупные политические игроки. Потому как понятно, что ряд политических партий, особенно после показательных перевыборов в парламент, надеется усилить свои позиции в местных органах власти, которые логично также переизбрать (прежде всего речь идет о горсовете). А это значит, что и БЮТ, и КПУ, и частично ПР будут заинтересованы в инициировании процесса перевыборов. Как ни странно, но главными сдерживающими факторами для этого являются интересы Добкина-Кернеса и неготовность партийных структур «Нашей Украины» к выборам в городской совет.

В то же время не стоит сбрасывать со счетов личностный фактор Арсена Авакова, который не только считается одним из вероятных оппонентов Добкина на выборах городского головы. А если при этом принять во внимание, что и Аваков, и сам Кернес не прочь поиграть на городских выборах в свою особенную игру, выставляя в бой виртуальные ситуативные проекты, то получаем очень плачевную для Добкина картину.

Что касается виртуальных проектов, то в этом контексте стоит вспомнить кампанию «Городского дозора» братьев Протасов по жесткому оппонированию Добкину-Кернесу, и провести аналогию с одноразовым успехом киевского ГАКа. Можно ожидать, что таких попыток на харьковском уровне будет немало - и это будет касаться как оппонентов Добкина, так и его собственных технологов.

Однако главными бойцами на предстоящих выборах, безусловно, будут лидеры Партии регионов (уже без Добкина}, команда Фельдмана (всем запомнилась ярко проведенная кампания БЮТ) и областные коммунисты, поднявшие голову после локальных проблем Партии регионов. Здесь же можно было бы упомянуть и о факторе Авакова, но для этого ему необходимо максимально и публично дистанцироваться от «Нашей Украины».

Таким образом, победителями выборов городского головы будут либо БЮТ, либо ПР, либо КПУ. Такие расклады уже сами по себе являются показателем серьезных проблем для Партии регионов. Ведь еще недавно в городе вдохнуть нельзя было без решения этой политической команды - авторитет Кушнарева объединял и союзников, и оппонентов.

При нем коммунисты были если не безмолвными сателлитами, то, по меньшей мере, вменяемой оппозицией. Во времена расцвета политического влияния Кушнарева Фельдман был уполномоченным представителем Януковича в области. И гениальность Тимошенко как раз проявилась в том, что она смогла из всего богатства выбора в регионе остановить свой взгляд на амбициозном политике и бизнесмене, доверив ему адаптировать партийную идеологию к специфике этой, без сомнения, очень сложной области.

Сегодня же Партия регионов не только потеряла своих избирателей на досрочных парламентских выборах, но и уже не способна контролировать действия оппонентов. Именно поэтому возможное личностное поражение этой политической силы на выборах может привести к катастрофическим последствиям. В связи с таким риском, по мнению политологов, регионалы вполне могут пойти на невыдвижение собственного кандидата. А это значит, что следующий мэр Харькова будет крайне компромиссной фигурой. Назвать Аллу Александровскую компромиссным политиком - очень сложно. Она очень сильный локальный политик, неплохой лоббист, грамотный спикер, но компромиссным кандидатом быть не может.

За спиной Авакова - слабые позиции «Нашей Украины», конфликты с Добкиным, Салыгиным и Партией регионов. Назвать его компромиссным кандидатом также сложно. Его личной харизмы и политического капитала «Нашей Украины» хватит для достижения стратегического консенсуса с гипотетическим победителем выборов. И об этом очень активно говорят харьковские политологи, комментируя взаимоотношения лидера харьковского БЮТ А.Фельдмана и губернатора области А. Авакова.

Как бы там ни было, но, несмотря на тезис о результативном поиске компромисса местной политической элитой в ходе досрочных выборов мэра, можно не сомневаться, что сам избирательный процесс будет крайне напряженным и интересным. Здесь одними мультфильмами о тараканах и рабочими материалами предвыборных роликов политиков с обильным использованием нецензурщины явно не обойдется.

С формированием ВРУ VI созыва в харьковском конфликте сможет заработать такой важный элемент, как Временная следственная комиссия по проверке деятельности горсовета и горисполкома, о создании которой недавно говорил Александр Фельдман. Вероятнее всего, эта Комиссия станет основной движущей силой и досрочных выборов мэра Харькова, и переформатирования харьковских элит. Результаты ее работы могут «простимулировать» в том числе и депутатов-регионалов искать «быстрые решения» проблеме Добкина-Кернеса».