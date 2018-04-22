Приватизація пам’ятників архітектури заборонена законом

Радник голови Харківської облдержадміністрації Олександр Протас заявив про незаконні спроби Харківської міськради приватизувати пам’ятники архітектури у Харкові і нагадав владі міста про кримінальну відповідальність за такі дії.

Свою позицію О.Протас висловив у вівторок на прес-конференції у прес-центрі «Майдан Свободи», коментуючи винесення на розгляд сесії міськради 21 листопада питання про передачу низки об’єктів, які мають історичну цінність, у приватні руки.

Серед цих об’єктів, як стверджує О.Протас, є кілька архітектурних пам’ятників, приватизація яких забороняється законами України, а також суперечить ратифікованій нею хартії про охорону історичних пам’ятників, і віддавати ці об’єкти у приватні руки є кримінальним злочином.

«У випадку, якщо це просто недбалість, і вони не знали, що це пам’ятники архітектури, то це – два роки позбавлення волі. Зараз вони вже про це знають, якщо віддають, - це вже перевищення своїх службових обов’язків. І якщо це потягнуло певні серйозні наслідки – а збиток тут колосальний, позаяк пам’ятники архітектури грошима не вимірюються, – то це - від п’яти до семи років», - сказав О.Протас.

При цьому він назвав у прямому ефірі номери споруд, за якими вони внесені до державного реєстру пам’ятників архітектури.

За інформацією О.Протаса, напередодні представники опозиції у Харкові звернулися до суду з вимогами вилучити ці об’єкти зі списку на продаж. Крім того, зазначив він, з такою вимогою звернувся прокурор Харкова, але отримав з боку влади відповідь, що протест буцімто внесений передчасно – без проведення належної перевірки законних підстав для його внесення.

О.Протас вважає це ні чім іншим, як намаганням влади виграти час, щоб швидко розглянути питання на сесії, і продати об’єкти архітектури.

Радник губернатора закликав чиновників і депутатів не припуститися помилки, відкликати свої підписи, оскільки, за його словами, об’єкти, які внесено до реєстру пам’ятників архітектури, потрапили до програми приватизації комунального майна з порушенням регламенту – вони не пройшли обговорення у постійних комісіях.

У випадку, якщо депутати у середу проголосують за винесений проект рішення, О.Протас має намір звернутися до прокуратури і подати в суд на дії влади.