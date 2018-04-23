Чому Київ не Харків?

Почему Киев не Харьков

Вот у нас в Киеве все плохо. Дураки, дороги – ну все, как обычно.

Дома строят, где не надо, а дороги – не строят, где надо. Дворники дворы плохо метут, а коммунальные услуги денег стоят. В общем, ужас, от высокого звания столицы образцового содержания мы далеки.

Приезжаю в Харьков. Там, не поверите – та же беда – и дураки, и дорог нет, да еще и базар на пару гектаров посреди города стоит. Зато в местном горсовете проблем нет. Ни драк, ни секретаря совета под стеклом, ни заседаний до ночи. Там у депутатов полное взаимопонимание – они почти все, как на подбор, из одной партии – Регионов. И мэр в Харькове простой, понятный человек, из народа. Зовут Михаил Добкин – тот самый, который стал героем нашумевшего видеоролика, лидера просмотров в украинском и даже мировом интернете. Благодаря ролику все смогли узнать, как повезло харьковчанам с народным мэром, который и с бумажки плохо читает, и без «по матери» изъясняется с трудом. И секретарь совета в Харькове имеется заметный, и не такой молодой и в вышиванке, как наш, а постарше, с бурным прошлым. Такой, что лично выезжает «решать вопросы» на место неугодной застройки, да в компании пары десятков парней из боксерского клуба, и без согласия которого мэр решения принимать опасается.

Зато в Харькове меньше проблем с уплотнением жилой застройки. Ребятам повезло, конечно, – еще недавно в городе вообще сдавали один-два дома в год. А сейчас мэр лично контролирует каждый выданный под застройку участок, и если вдруг земля попала в руки «нехорошим людям», то восстанавливает справедливость и забирает ее, отдавая только в руки проверенные. Но в этом все мэры солидарны.

С коммуналкой в Харькове дела должны быть получше – там горожане за услуги платят в два раза больше, чем в Киеве. Одно отопление, например, двухкомнатной хрущевки обходится в 200 грн за месяц. Так что должно быть тепло и чисто. Но, правда, почему-то очень грязно и на улицах, и в подъездах, а отопление включают с задержкой в неделю-три. И вода в кране есть, теплая. Но если слить минут 20 воду из горячего крана (со счетчиком, по тарифу 11 грн. за 1 куб), то можно и ванну принять.

А главное, что в Харькове люди добрые, не в пример киевлянам. Не выходят из-за каждой гривни в тарифе под мэрию митинговать, глупости про градоначальника в газетах не пишут и переизбирать его не предлагают. Нравится им, наверное. Или просто не знают и не верят, что бывает иначе, что можно самим чего-то добиваться, а власть – контролировать. Так что будем с них пример брать – и у нас в городе все будет так же хорошо – нынешние проблемы медом покажутся.

Леся Падалка (Газета по-киевски).