А опитування показало...

Ставлення жителів Харкова до місцевої влади

На замовлення Інституту політики «Українським демократичним колом» 14–19 грудня 2007 року було проведено опитування дорослого населення міста Харкова. Всього за місцем проживання було опитано 800 респондентів віком від 18 років.

І. Загальна оцінка ситуації у Харкові

Дві третини (67%) харків’ян вважають, що все, що відбувається сьогодні у Харкові, йде за неправильним напрямком. І лише 16% дотримуються протилежної точки зору.

Як ви вважаєте, в цілому, все, що відбувається сьогодні в місті Харкові, йде в правильному чи неправильному напрямку?

В правильному напрямку 16%

В неправильному напрямку 67%

Важко сказати 17%

ІІ. Мер Харкова і секретар Харківської міської ради в оцінках харків’ян

Більша частина харків’ян (61%) негативно оцінюють діяльність мера Харкова Михайла Добкіна. І лише чверть опитаних оцінюють її позитивно.

Як би Ви оцінили діяльність мера Харкова Михайла Добкіна?

Повністю негативно 38

Скоріше, негативно 23

Важко визначитися 14

Скоріше, позитивно 19

Повністю позитивно 6

Секретар Харківської міської ради Геннадій Кернес отримав ще більш низьку оцінку своєї діяльності: три чверті (76%) харків’ян оцінюють її негативно. І лише 9% оцінили діяльність Геннадія Кернеса на посаді секретаря Харківської міської ради позитивно.

Як би Ви оцінили діяльність секретаря Харківської міської ради Геннадія Кернеса?

Повністю негативно 55

Скоріше, негативно 21

Важко визначитися 15

Скоріше, позитивно 8

Повністю позитивно 1

Дві третини (65%) харків’ян, оцінюючи результати роботи Михайла Добкіна на посаді мера, вважають, що він не виконує своїх виборчих обіцянок. 23% дотримуються думки, що він їх додержується, 12% харків’ян було важко визначитися із відповіддю.

Якщо оцінювати результати роботи Михайла Добкіна на посаді мера, то він, на Вашу думку, виконує свої виборчі обіцянки чи ні?

Скоріше, виконує 23

Скоріше, не виконує 65

Важко сказати 12

На думку значної частини харків’ян (38%) Михайло Добкін гірший мер, аніж Володимир Шумілкін. П’ята частина опитаних вважає, що він кращий мер, ніж Володимир Шумілкін (30% – такий же, як Володимир Шумілкін; 12% не визначилися).

На Вашу думку, Михайло Добкін кращий мер, ніж його попередник Володимир Шумілкін, чи гірший?

Він кращий мер, ніж Шумілкін 20

Такий самий, як Шумілкін 30

Він гірший мер, ніж Шумілкін 38

Важко сказати 12

Серед тих, хто голосував на виборах Харківскої міської ради за Михайла Добкіна, 44% вважають, що вони зробили правильний вибір, 44% вважають, що неправильний. На думку переважної частини харків’ян (63%), нинішній мер Харкова Михайло Добкін не відповідає займаній ним посаді. Чверть опитаних (26%) дотримується протилежної точки зору, 11% не визначилися.

Як Ви вважаєте, нинішній мер Харкова відповідає займаній ним посаді чи ні?

Так, відповідає 26

Ні 63

Важко сказати 11

ІІІ. Рівень підтримки проведення дострокових виборів мера Харкова

51% харків’ян підтримують ідею проведення дострокових виборів Харківського міського голови. При цьому 40% опитаних не підтримують такої ідеї. 9% ще не визначилися.

Ви підтримуєте проведення дострокових виборів мера Харкова чи ні?

Так, підтримую 51

Ні 40

Важко сказати 9

Джерело: http://polityka.in.ua/info/38.htm