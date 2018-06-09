Де святкували Новий рік політики

Преса у четвер приділяє значну увагу заявам прем’єра Юлії Тимошенко про фактичне банкрутство компанії Нафтогаз Україна. Ось лише деякі заголовки: «Чи вилікує прем’єр Нафтогаз?», «Юлія Тимошенко оголосила про банкрутство найбільшої нафтогазової компанії», «Україна підтвердила стабільність поставок газу до Європи».

Дехто з оглядачів припускає, що в 2008 році фінансовий стан Нафтогазу може також погіршитися через небажання нового уряду підвищувати ціну на газ для теплокомуненерго.

Тим часом Газета 24 нагадує, що прем’єр назвала інформацію про кількість газу у сховищах, яка поширювалася раніше, такою, що не відповідає дійсності, а їхні ресурси, за словами пані Тимошенко, складають практично нуль. Разом з тим прем’єр підтвердила стабільність забезпечення європейських споживачів газу .

Сегодня розповідає як українські політики зустрічали Новий рік.

Член фракції БЮТ Сергій Терьохін зізнався, що він вже років з 10 так не танцював у ресторані. А першого січня він поїхав з сім’єю до французького дипломата, який привіз з Бордо ящик устриць, які вони їли, запиваючи червоним вином.

Керівник національної агенції з підготовки Євро-2012 з футболу Євген Червоненко зустрів Новий рік в Карпатах, де літав на вертольоті. Член Партії Регіонів Ганна Герман на Новий рік танцювала під вальс Шопена.

Президент Ющенко побував у резиденції на Івано-Франківщині, а екс-прем’єр Віктор Янукович у Донецьку. Екс-спікер Олександр Мороз подарував онукам плюшевих пацюків, адже, за східним календарем, нинішній рік – рік пацюка.

Поки Україна іде на Захід, її бізнесмени зростаються з Росією - пише Українська правда .

Вона цитує політолога Андрія Єрмолаєва, який вважає, що у 2008 році взаємини України і Росії стануть більш прагматичними, при цьому буде злиття україно-російського капіталу. Уже через рік-півтора в українській політиці вплив на політичний процес матимуть не українські олігархи, а україно-російський альянс, твердить політолог.

Газета по-киевски каже, що з початку нового навчального півріччя в українських школах планується запровадити факультативний курс толерантність. Його розробили для України спеціалісти програми розвитку ООН.

На заняттях школярів будуть навчати поважати себе та інших і бути терпимими. Дослідження показали, що нині українська молодь не завжди усвідомлює соціальні цінності і свою відповідальність перед суспільством.

Газета по-українськи повідомляє про те, що український гросмейстер Василь Іванчук посів 9 позицію у новому чоловічому рейтингу ФІДЕ. Ще два українця - Сергій Карякін і Руслан Пономарьов перебувають у другій десятці. На першому місці росіянин Владімір Крамнік. У жіночому рейтингу ФІДЕ українка Ганна Ушеніна посіла 14 позицію.

Олесь Коношевич, Бі-Бі-Сі, Київ