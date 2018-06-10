Тимко наобіцяв пізню весну (фоторепортаж)

Цього року в Україні очікується тривала холодна весна.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз «зробив» український народний синоптик – слобожанський байкак Тимко.

За традицією, Тимка 1 лютого будили в Гайдарах - «столиці українських синоптиків» - на території біостанції Харківського національного університету ім. Каразіна в Зміївськомі районі.

У присутності науковців, журналістів, артистів і гайдарівців, які розбудили Тимка, народний провидець не виліз зі своєї «оселі», не випростався на повний зріст і не свиснув тричі.

За багатовіковими спостереженнями слобожанців, якщо байбак цього не зробив - не чекай швидкого тепла і сонця, весна буде затяжною та холодною. Попри це, той день у Гайдарах видався радісним, сонячним і наповненим щастя – Тимка «оженили».

Аделаїда – таке ім’я його «нареченій»-байбачисі дали журналісти. Хоча цьому передувала досить драматична історія. Раніше у народного улюбленця вже була «наречена», але влітку минулого року вона чомусь утекла від нього. Тимко шукав її до самої осені, та так, не знайшовши, і заснув на зиму.