Бадрак: погрози Путіна ракетами - комічний пасаж

Російський президент Владімір Путін після переговорів з Віктором Ющенком у Москві заявив, що не може виключати теоретичного націлювання російських ракет на Україну у разі розміщення на українській території елементів протиракетної оборони США, чи баз НАТО.

Ця резонансна заява стала приводом для розмови з військовим експертом, Директором центру досліджень армії, військово-промислового комплексу і конверсії Валентином Бадраком:

Запитання: Російський президент каже, що ракети можуть бути націлені на Україну, але зараз, здається, якщо вони націлені в бік Заходу, то вони так чи інакше пролітатимуть над територією України, яка західніше від Росії перебуває географічно.

Валентин Бадрак: Я якраз про це хотів сказати. Насправді ці ракети й так спрямовані гіпотетично на Захід і тому спрямовані в тому числі й на Україну. Розмірковувати про те, чи буде якась передислокація ракет «Тополь-М», мобільних комплексів, чи буде якесь перегрупування ракет СС-18 чи РС-20 за нашою класифікацією, також не зовсім доцільно. До речі, ракети РС-20 якраз Українська сторона підтримує у належному стані, бо вони були розроблені в Дніпропетровську, і тут саме українські інженери підтримують боєздатність цих ракет. Тому ми розглядаємо це як вербальний месседж головним європейським гравцям НАТО. Я маю на увазі перед усім Німеччину, Францію і Великобританію, тому що саме від них сьогодні залежить питання приєднання України до програми ПДЧ. І саме вербальне попередження має сенс сьогодні з вуст пана Путіна для того, щоб якимось чином зменшити зусилля або протиставити зусиллям Сполучених Штатів роботу саме в Європі щодо підтримки України в тому, щоб вона приєдналася до ПДЧ.

Запитання: Але теоретично можна собі уявити, що російські ракети спрямовані в бік тієї ж таки Німеччини, яку ви згадали, хоча саме ця країна в Європі вважається чи не найближчим партнером і навіть другом Росії, будуються нові газогони, товарообіг просто рекордний, якщо брати країни Заходу. Чи варто тоді Україні зайве перейматися подібними погрозами з боку президента Путіна, які, здається, спрямовані радше на український електорат, залякати українських пересічних виборців, яким можливо доведеться голосувати, чи варто Україні приєднуватися до НАТО? Чи не здивувала вас реакція Віктора Ющенка, така собі якась захисна, він нібито виправдовувався, «та ні, та ми ж не проти вас, та ви ж не подумайте»?

Валентин Бадрак: Я думаю, що українським лідерам не варто перейматися, а варто було б роз’яснити. По-перше, згадати 1997-й рік, що такі попередження, а може, ще й більші лунали тоді з вуст і російських експертів, і російської влади під час першої хвилі розширення НАТО. Але нічого тоді не відбулося. І по-друге, Росія на порядок краще співпрацює з західними державами, має величезні проекти саме у військово-технічній сфері з Францією, з Німеччиною, та й з Великобританією. Тому тут Росія випереджає Україну набагато. І казати про те, що сьогодні вона націлить ракети на Захід і в тому числі на Україну, – це просто навіть комічний пасаж, який насправді може сприйматися пересічними громадянами лише. А люди, які розуміють всі ці механізми, просто посміхаються над цим.

Напишіть вашу думку з приводу погроз російського президента:

Заяви Путіна щодо можливої ракетної загрози Україні, у разі її вступу до НАТО, мене засмучують і навіть обурюють!! Де адекватна реакція світової громадськості? Де виконання тих обіцянок протекторату, що були дані коли Україна позбувалася свого власного атомного (ракетного) арсеналу після здобуття незалежності? Хоча мушу відмітити позитив того, що Путін принаймні визнав, що вказувати нам що робити Росія не має права.

Ірина, UK/Ukraine

Що якщо Україна вступить у НАТО, то ракети будуть направленны на Київ-матір міст російських та Севастополь-місто російських моряків? А там ще який нибудь п`яний прапорщик натисне на кнопку ракети середньої дальності. Ох і дограємося ми...

GREG, Dnepr, Ukraine

Потрібно Росії вичислити скілько нашого народу згинуло з любязних утисків протягом нашої історичної "приязні" - хиба більше як Японців від американських атомних бомб.

Степан Тицький, Упсала, Швеція

Жодних казок про «гарного хлопця Гагаріна», або «російський лунохід». Все це лише аби приховати гонку озброєнь у космосі. Путін каже українцям приготуватися до того, що вони стануть мішенню для ядерних ракет. Герніка та Дрезден були лише розігрівом у порівнянні з тим, що Путін готує для України і чого європейські країни остерігалися десятки років. Принаймні ми бачимо справжнє обличчя російської політики.

Alexander Vasylenko, Bethesda, USA

Джерело: ВВС