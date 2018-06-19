Сьомочкін: «місто захоплене»…

За час керівництва Сергія Мусєєва Харківським метрополітеном було продано 9 об’єктів, що належали цьому Держаному підприємству.

Про це напередодні під час прес-конференції в прес-центрі «Майдан Свободи» заявив депутат Харківської міської ради, керівник фракції БЮТ Сергій Сьомочкін.

Посилаючись на інформацію міністерства транспорту, що була отримана на запит народних депутатів України, С.Сьомочкін повідомив, що з 2006 року, коли був призначений нинішній начальник Харківського метрополітену С.Мусєєв, було продано 9 об’єктів цього підприємства, в тому числі - санаторій «Дубовий гай».

Те, що цей санаторій не належить ДП «Харківський метрополітен», підтверджує відсутність у нього договірних відносин з АТ «Харківобленерго», хоча всі об’єкти санаторію, стверджує С.Сьомочкін, підключені до електроенергії. Те ж саме стосується і телефонного зв’язку. За інформацією С.Сьомочкіна, телефони проданого санаторію досі значаться за харківським метрополітеном. Тоді хто за це платить? - запитує депутат.

«Сьогодні в харківському метрополітені і навколо нього знаходиться група людей, які, прикриваючись різноманітними гаслами, намагаються протистояти правовій оцінці діяльності харківського метрополітену. Тому ми хочемо провести перевірку за участю Генпрокуратури та Міністерства внутрішніх справ України, щоб з’ясувати законно чи не законно були продані ці об’єкти» - стверджує С.Сьомочкін.

Він також висловив сумнів, що Харківська міська рада зможе забезпечити надійну роботу Харківського метрополітену в разі його передачі в комунальну власність міста, адже за результатами 2007 року Харківський метрополітен отримав збитки на суму 29 мільйонів грн.

У зв’язку з цим С.Сьомочкін висловив позицію фракцію БЮТ щодо питання про передачу ДП «Харківський метрополітен» в комунальну власність міста. «До закінчення перевірок ніякої роботи щодо передачі харківського метрополітену або зміни його форми власності не можна проводити».

Сергій Сьомочкін, депутат Харківської міської ради про земельні афери міської влади ( цитата):

«Сегодня уже можно констатировать тот факт, что не просто идет, а уже практически полностью закончен захват земельных участков в центральной части города, и они распределены между небольшой группой людей через разные аффелированные подставные предприятия…

После того как был объявлен победитель конкурса на проведение земельных аукционов – государственное предприятие «Укрспецзем», мы зашли в Интернет и внимательно посмотрели на эту ситуацию. Адрес данного предприятия – Суздальские ряды, 12. Директор и главный бухгалтер данного предприятия – не кто иной, как депутат Харьковского городского совета от Партии регионов господин Тупицын. Мы заинтересовались этими двумя предприятиями (я имею в виду сайтом, который обслуживает Харьковский метрополитен, и кто руководит государственным предприятием «Укрспецзем») и выяснили следующее. Предприятие, которое обслуживает сайт метрополитена, находится по адресу Суздальские ряды, 12. Учредители: Мусеев, Тупицын и еще один человек. Валовой доход за 2007 год - 6 845 грн. Валовой расход за 2007 год – 6 845 грн. Абсолютно нулевой баланс. С этим мы обратились в правоохранительные органы для того, чтобы они посмотрели, как выигрывался тендер на государственное предприятие. Ведь только через тендеры можно проходить и никак иначе.

Предприятие «Укрспецзем». Директор и главный бухгалтер господин Тупицын. Понимаете связь? Да? Валовой доход за 2007 год – 73 333 грн. Валовой расход за 2007 год – 73 333 грн. Я задаю вопрос: каким образом предприятие с нулевым балансом и с нулевым доходом могло выиграть тендер на продажу харьковской земли, не имея для этого ни опыта, ни знаний, ни достаточного количества работников? Господин Тупицын на этом предприятии находится в двух главных ролях: и главный бухгалтер, и генеральный директор. То есть, мы понимаем: если бы это предприятие работало давно и плотно занималось этой темой, то главным бухгалтером был бы другой человек и количество людей было бы огромное.

На этом же адресе (Суздальские ряды, 12) находится еще порядка 15 фирм, аффелированных с гоподином Тупицыным и господином Мусеевым. И все это нас в конечном итоге выводит на ряд государственных предприятий, которые на сегодняшний день наши дорогие друзья пытаются если не развалить, то, как минимум, возглавить. Потому что вопрос идет о продаже земли, а это бюджетные средства (и большой процент), об оценке земли (это тоже серьезная работа).

Если помните, задавался вопрос, кто у нас осуществлял оценку земельных участков на аукционах, и как вообще проходила эта процедура. Мы проверили. На аукционы выставляется земля 16 квадратных метров, тысячу квадратных метров и так далее. Материалы сессии, которая будет проходить 27 числа, показывают нам, что достаточное количество коммерческих структур получают землю 5, 6, 7 гектаров.

Что же происходит в городе Харькове? Якобы создан аукцион, и возглавляют этот аукцион структуры, подконтрольные определенной группе депутатов от Партии регионов. Выставляются минимальные клочки земли, решается вопрос о переводе государственных предприятий в собственность, где бы умела возможность управлять та же группа людей. А в это время достаточно большое количество коммерческих структур продолжают получать огромные земельные участки, находящиеся в центральной части города Харькова. Это и улица Чернышевского, это и Сумская, это и парк Горького, это огромное количество рекреационных зон. Но ввиду того, что спор с нашими оппонентами идет достаточно давно, мы увидели, что люди начали менять схему работы. Они понимают, что ими серьезно занялись, и они решили всю землю отдавать через управление по строительству, ремонту та реконструкции департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета. То есть это то предприятие, которое создано недавно. И большинство земли сбрасывается на это предприятие, которое имеет ноль денег на своем счету. Деньги, выделенные для проведения строительных или каких-либо других работ отсутствуют. И мы увидим с вами с этой сессии абсолютно новую земельную схему, как нашу с вами землю будут отдавать тем, или иным предприятиям.

Огромное количество земли, это и Журавлевский гидропарк, это и основные магистральные перекрестки (50 лет СССР, гвардейцев Широнинцев, это и проспект Гагарина) и большое количество рекреационных зон, которые отдаются якобы под обслуживание несуществующих объектов, которые должны находиться в рекреационных зонах. Какие строения могут находиться в рекреационных зонах? Мы можем с вами проехать и посмотреть.

Сегодня можно констатировать факт, что всю Сумскую, Динамовскую, центральную часть Белгородского шоссе, пытаются забрать через аффелированные структуры ряд людей, возглавляющих город Харьков и иже с ними. Кто-то делает все очень планомерно, чтобы центральная часть города не досталась харьковчанам, а была роздана различным предприятиям…».

«Майдан Свободи»