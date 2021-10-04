Дівчина каже, що вони з подругою взяли з собою їжу і вино.

В Києві охоронець вдарив дівчину, яка відпочивала в парку імені Гейдара Алієва.

Про це повідомляє Telegram-канал Київ Оперативний.

За даними каналу, інцидент стався близько 22:40 в неділю, 3 жовтня.

"Годину тому охоронець у сквері на Гейдара Алієва вдарив дівчину. Сама дівчина стверджує, що до цього ніяких передумов не було. Заява в поліцію написано, відео передано," - йдеться в повідомленні.

Читайте такожБезіменна площа в Києві може отримати ім'яУ коментарях дівчина розповіла, що відпочивала в парку з подругою. Вони взяли з собою їжу і пляшку вина.

"Він попередив, що пити не можна. Ми її й не відкрили. Він прийшов через 2 хвилини, почав грубо виганяти нас, подруга почала знімати хамство. І через секунду він вдарив", - написала дівчина.

Раніше повідомлялося, що в Сумах охоронець будмайданчика нацькував псів на чоловіка з маленькою донькою, які вигулювали собаку.

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Автор: Людмила Жерновська