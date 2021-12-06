Вогнеборцям вдалося врятувати 22 споруди.

У Києві сталася пожежа на території ринку "Оболонь". Вогонь знищив 8 торговельних павільйонів.

Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС України у Києві.

О 22:43 рятувальникам повідомили про пожежу на вул. Героїв Дніпра, 41. На місце події направили пожежників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

По прибуттю вогнеборці встановили, що загоряння виникло в декількох кіосках. Вогонь розповсюдився на поруч розташовану 2-поверхову будівлю.

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Внаслідок пожежі вогонь знищив 8 торговельних павільйонів.

Вогнеборцям вдалося врятувати 22 споруди.

Відзначається, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причини та обставини займання тепер встановлюватимуть правоохоронні органи.

Раніше повідомлялося, що в Київській області поліцейський на іномарці врізався у "Таврію". Загинули 23-річний чоловік та 22-річна дівчина.

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Автор: Людмила Жерновська