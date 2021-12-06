У столиці горів ринок "Оболонь" / фото ДСНС

У Києві сталася пожежа на території ринку "Оболонь". Вогонь знищив 8 торговельних павільйонів.

Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС України у Києві

О 22:43 рятувальникам повідомили про пожежу на вул. Героїв Дніпра, 41. На місце події направили пожежників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

По прибуттю вогнеборці встановили, що загоряння виникло в декількох кіосках. Вогонь розповсюдився на поруч розташовану 2-поверхову будівлю. 

Читайте такожУ центрі Києва чоловік вдарив перехожого ножицями у груди (фото)О 23:38 пожежу на площі 200 кв. локалізували, а о 00:03 - ліквідували.

Внаслідок пожежі вогонь знищив 8 торговельних павільйонів. 

Вогнеборцям вдалося врятувати 22 споруди.

Відзначається, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причини та обставини займання тепер встановлюватимуть правоохоронні органи.

фото ДСНС
фото ДСНС
фото ДСНС

Раніше повідомлялося, що в Київській області поліцейський на іномарці врізався у "Таврію". Загинули 23-річний чоловік та 22-річна дівчина. 

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Автор: Людмила Жерновська