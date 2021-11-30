В Одесі померли жінка і чоловік, постраждалі в результаті пожежі в одній з квартир висотного будинку.

В одній з лікарень Одеси померли двоє постраждалих в результаті пожежі, що сталася 26 листопада у висотному житловому будинку на вулиці Корольова, 6-річний хлопчик залишився сиротою.

Про це в соціальних мережах повідомили знайомі постраждалої сім'ї, які почали збір коштів для надання допомоги дитині.

Зазначається, що надзвичайна подія сталася в родині першокласника Даниїла Байрактара, яка проживала на 7-му поверсі 9-поверхового будинку. Як з'ясувалося, причиною загоряння став бензин, ємність з яким була на кухні. Пальне купили для електрогенератора, щоб забезпечити безперебійну роботу кисневого концентратора, необхідного для бабусі хлопчика, у якої виявили COVID-19.

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Пожежа розпочалася на кухні, де стояла ємність з бензином, частина якого вилилася на підлогу і спалахнула. Під час пожежі тяжкі опіки отримали мати та дідусь хлопчика. Двоє дорослих та дитину доставили у лікарню, де згодом чоловік і жінка померли.

Бабуся хлопчика госпіталізована, шестирічна дитина залишилася сиротою.

Нагадаємо, 26 листопада у Київському районі Одеси при пожежі в 9-поверховому житловому будинку по вулиці Академіка Корольова, 42 постраждали три людини. Загоряння було ліквідовано на площі 12 кв. м. Трьох потерпілих госпіталізували.

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Автор: Лариса Козова