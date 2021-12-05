Аварія на Київщині трапилася в суботу пізно ввечері, копа затримали.

В Київській області у суботу, 4 грудня, пізно ввечері поліцейський за кермом власного авто Volkswagen Passat під час руху у бік села Нові Петрівці врізався в авто ЗАЗ "Таврія", загинули 23-річний пасажир та 22-річна пасажирка другої машини.

Смертельна ДТП на Київщині трапилася близько 23:00, копа затримали, йдеться на сторінці поліції Київської області в Facebook.

За даними відомства, іномаркою керував 32-річний поліцейський. Після аварії його доставили в медзаклад для того, щоб перевірити, чи не був він п’яний.

"…В результаті аварії 23-річний пасажир, який перебував в салоні ЗАЗ "Таврія", загинув на місці події, а 23-річний водій і 22-річна пасажирка госпіталізовані. Згодом від отриманих травм потерпіла померла…", – додали в поліції.

Справою займатиметься Державне бюро розслідувань. За фактом аварії в Головному управлінні Нацполіції призначили службове розслідування.

Раніше стало відомо, що в Києві напали на співробітника поліції, а потім він загинув під колесами машини. Пізніше підозрюваних у нападі на копа затримали.

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Автор: Екатерина Присяжнюк