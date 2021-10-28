Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

У Києві затримали вчителя, який украв 19 ноутбуків у школі, де працював.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, під час інвентаризації співробітники навчального закладу на вулиці Вікентія Беретті виявили відсутність 19 ноутбуків, про що відразу повідомили в поліцію.

Старший слідчий Деснянського управління поліції Наталія Бакуменко зазначає, що поліцейські перевірили ломбарди, виявили викрадену комп'ютерну техніку та встановили особу, причетну до злочину.

"Ми з'ясували, що протягом декількох місяців 42-річний вчитель викрадав майно установи. Після проведення необхідних слідчих дій ми встановили, що чоловік причетний до дев'ятнадцяти крадіжок ноутбуків. Своїми діями він завдав школі збитків на суму шістдесят три тисячі гривень", - повідомила вона.

Читайте такожПід Києвом хлопчик вдарив 2-річну сестричку сокирою (фото)У поліції зазначають, що розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка.

Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що в одній зі шкіл Дніпра батьки заявили, що вчителька неодноразово проводить уроки в нетверезому стані.

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Автор: Надя Пришляк