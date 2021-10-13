За попередніми даними, після злочину чоловік звів рахунки з життям, повідомили у поліції.

У місті Слов'янськ Донецької області у вівторок вдень, 12 жовтня, чоловік на вулиці вихопив смартфон у жінки та зник.

Злочин трапився на вул. Свободи, потерпіла описала зовнішність зловмисника, й правоохоронці з’ясували, хто він та де живе, йдеться на сайті Поліції Слов'янська та Лиману.

Згодом правоохоронці дізналися, що чоловік випав з вікна, розташованого на восьмому поверсі. На місці надзвичайної події правоохоронці знайшли вкрадений смартфон.

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Сусіди сказали, що помічали у поведінці можливого зловмисника ознаки проблем з психікою. За їхніми словами, він іноді сідав на підвіконня відчиненого вікна та звішував ноги вниз.

Правоохоронці розпочали провадження за ч. 1 ст. 186 "Грабіж" та ч. 1 ст. 115 "Умисне вбивство" з позначкою "Самогубство" Кримінального кодексу.

Нагадаємо, на початку вересня у центрі Одеси двоє чоловіків на очах у перехожих витягли з рюкзака одеситки мобільний телефон й почали тікати. Одного з них відразу затримали й вилучили чужий гаджет.

Зловмисник запропонував правоохоронцям $100 в обмін на те, щоб його відпустили. Іншого правопорушника копи у той же день затримали в центрі міста.

Автор: Екатерина Присяжнюк