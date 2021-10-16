На вчительку поскаржилися батьки другокласників.

В одній зі шкіл Дніпра спалахнув скандал через вчительку, яка зловживала алкоголем посеред робочого дня.

Про це пише місцеве видання Наше місто.

Батьки учнів другого класу, де викладала педагог, поскаржилися, що класна керівниця неодноразово проводила уроки у п’яному стані.

За словами дорослих, жінка розпивала алкоголь у школі, а вже до п’ятого уроку "не могла говорити".

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"Вчителька була звільнена від робота адміністрацією закладу. З адміністрацією закладу також була проведена розмова. Зараз вакансія відкрита, кадрові питання вирішуються адміністрацією, у школах – кадрова автономія", – розповіли у департаменті.

Як писав УНІАН, у Дніпровській школі № 94 учень 6-го класу побив вчительку музики на уроці через зауваження. Підліток під час уроку грав в телефоні та клацав горіхи.

На зауваження хлопчик відповідав нецензурною лексикою. Тоді вчителька забрала телефон, і після цього підліток накинувся на неї з кулаками на очах у всього класу.

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Автор: Віолетта Орлова