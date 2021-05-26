Хтось повідомив про замінування будівлі ОАСК.

У столиці евакуювали працівників та відвідувачів Окружного адміністративного суду Києва.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці суду у Facebook.

«У зв'язку із надходженням повідомлення про замінування приміщень ОАСК ведуться заходи негайної евакуації працівників та відвідувачів суду», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про відновлення роботи суду повідомлять додатково.

Ліквідація ОАСК

13 квітня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроект "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва".

В Офісі президента зазначили, що ОАСК втратив до себе довіру через скандали з "плівками", корупцію пов'язаних осіб та численні сумнівні рішення.

Окрім того, у президента вважають, що стара та неефективна судова система не здатна забезпечити запит українців на справедливість, вона втратила довіру громадян України й вимагає повного очищення.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що президент нібито піддався на "маніпуляції окремих активістів", внісши до парламенту законопроект про ліквідацію суду.

Судді ОАСК звернулися до членів Моніторингового комітету ПАРЄ через законопроект Зеленського.

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Автор: Інна Андаліцька