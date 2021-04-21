В ОАСК наголосили, що Конституція гарантує неможливість притягнення судді до відповідальності за прийняте ним рішення.

Судді Окружного адмінсуду Києва звернулися до членів Моніторингового комітету ПАРЄ через законопроект президента Володимира Зеленського, що передбачає ліквідацію суду і створення нового – Київського міського окружного адмінсуду.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ОАСК.

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У листі судді покликаються на Конституцію України та Закон «Про судоустрій і статус суддів». ОАСК стверджує, що ініціативу не було погоджено з Вищою радою правосуддя.

«Порушення передбаченого законом порядку ліквідації суду ставить під загрозу конституційний порядок в державі», – стверджують судді.

Також в ОАСК наголосили, що Конституція гарантує неможливість притягнення судді до відповідальності за прийняте ним рішення.

«Незгоду з судовим рішенням можливо висловити тільки в порядку апеляційного чи касаційного оскарження. Тому, Президент України, як гарант дотримання Конституції, не може ставити під сумнів рішення судді поза порядком процесуального оскарження, а тим паче - звільняти суддів суду у такий спосіб. Також Президент не має можливості звинувачувати суддів у корупції, оскільки не існує жодного вироку повноважного суду з цього питання відносно суддів та працівників ОАСК», – йдеться у повідомленні.

Переведення суддів із ліквідованих до новоствореного суду може відбуватися виключно на підставі та в межах рекомендацій ВККС, вважають в Окружному адмінсуді Києва.

Ліквідація ОАСК: що відомо

13 квітня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроект "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва".

В ОП зазначили, що ОАСК втратив до себе довіру через скандали з "плівками", корупцію пов'язаних осіб із забитими грошима сейфами і численних сумнівних рішень. Там також додали, що стара і неефективна судова система не здатна забезпечити запит українців на справедливість, вона втратила довіру громадян України і вимагає повного очищення.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що президент нібито піддався на "маніпуляції окремих активістів", внісши до парламенту законопроект про ліквідацію суду.

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Автор: Яна Ставська