Тепер документи мають розглянути в залі Верховної Ради народні депутати.

Парламентський комітет з правової політики підтримав законопроекти Володимира Зеленського про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва.

Про це повідомляє правова організація DeJure в Facebook.

Ці законопроекти підтримали тільки депутати фракції "Слуга народу", а "Батьківщина", "Голос" і "ОПЗЖ" виступили проти.

Тепер документи мають розглянути в залі Верховної Ради народні депутати.

Також повідомляється Законопроекти № 5369 і № 5370, які підтримав комітет, передбачають ліквідацію ОАСК: судді перестануть здійснювати правосуддя. Заміть його створять Київський міський окружний адмінсуд, до якого перейде розгляд справ, підсудних ОАСК зараз.

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Ліквідація ОАСК: що відомо

13 квітня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроект "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва".

В ОП зазначили, що ОАСК втратив до себе довіру через скандали з "плівками", корупцію пов'язаних осіб із забитими грошима сейфами і численних сумнівних рішень. Там також додали, що стара і неефективна судова система не здатна забезпечити запит українців на справедливість, вона втратила довіру громадян України і вимагає повного очищення.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що президент нібито піддався на "маніпуляції окремих активістів", внісши до парламенту законопроект про ліквідацію суду.

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Автор: Олег Давигора