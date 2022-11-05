Важливо враховувати кілька важливих моментів. Яких саме - читайте в УНІАН.

Якщо ви купили занадто багато сосисок або сардельок, виникає питання: як зберегти всі м'ясні вироби, щоб вони не зіпсувалися. Ви можете приготувати сосиски в тісті - так продукт швидше з'їдять домочадці. Також є і більш простий варіант "порятунку" м'ясних виробів.

У цій статті ви дізнаєтеся, чи можна заморозити сосиски в морозилці, а також як зберігати сардельки без холодильника.

Скільки зберігати сардельки і сосиски в холодильнику

Купуючи сосиски і сардельки, обов'язково враховуйте терміни зберігання. Уважно вивчайте упаковку. Виробник повинен вказувати скільки зберігаються сардельки в холодильнику і при якій температурі. В середньому, такі м'ясні вироби можна зберігати не більше трьох днів після відкриття вакуумної упаковки. Якщо ж ви розумієте, що не встигаєте з'їсти сосиски за кілька днів, краще подумати про те, як зберегти продукт.

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Чи можна заморожувати сосиски і сардельки

Багато хто навіть не знає, чи можна зберігати сардельки в морозилці. Насправді все дуже просто. При правильній заморожуванні сосиски і сардельки не псуються, а їх смак не змінюється.

Заморожувати м'ясні вироби краще повністю, не нарізаючи на шматочки. Також важливо не знімати з сосисок і сардельок оболонку, це допоможе зберегти смак. Перед заморожуванням сосиски краще порційно розфасувати по поліетиленовим пакетам.

Важливо враховувати, скільки зберігаються сосиски в морозильній камері. Такі м'ясні продукти не повинні зберігатися замороженими понад 2 місяці. Після цього терміну смак і структура сосисок з сардельками псуються. Тому обов'язково напишіть на пакеті дату заморозки, щоб не забути про терміни зберігання.

Розморожувати сосиски або сардельки після заморозки досить просто. Їх можна зварити, підсмажити або розморозити в мікрохвильовці.

Як зберігати сосиски і сардельки без холодильника

Іноді бувають ситуації, коли для зберігання сосисок або сардельок немає відповідних умов. Наприклад, на пікніку не у кожного може бути переносний холодильник. Тому дуже важливо знати, як зберігати сардельки без холодильника.

Сосиски і сардельки вважаються швидкопсувним продуктом. Бажано вжити такі м'ясні продукти протягом 2-3 годин, як можна швидше. Якщо ж на вулиці спекотно, то зберігати сосиски без холодильника вкрай небезпечно. За лічені години виріб може зіпсуватися і навіть стати причиною отруєння.

Сосиски в тісті: як їх зберігати і заморожувати

Якщо ви не хочете просто заморозити сосиски, зробіть заготовку, яка точно сподобається домочадцям і гостям. Смачний і простий варіант - сосиски в тісті. Приготуйте тісто, оберніть ними сосиски і заморожуйте. Випікати їх перед заморожуванням не варто, смак тесту сильно зіпсується після такого зберігання. Який термін придатності у сосисок в тісті? Якщо готовий виріб можна зберігати не більше 36 годин, то при заморожуванні термін зберігання збільшується. Сосиски в сирому тісті можна зберігати в морозилці до двох місяців.

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