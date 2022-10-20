У чому варити каву на плиті і як готувати каву в кавомашині – прості поради на УНІАН.

Багато в чому смак кави залежить від способу її приготування і витраченого часу. Розбираємося, в чому найкраще варити каву.

Що краще - кавоварка або турка

Вибирайте спеціальну турку або кухлик (чашку для варіння кави). Але, щоб напій вийшов насичений і не зіпсував вам день, молоти зерна треба безпосередньо перед заваркою.

Як готувати каву в турці

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Готувати каву в турці слід до того часу, коли кава не почне закипати. Зменшіть вогонь на плиті до появи пінки. А ось саму пінку бажано не зачіпати, щоб зберегти запах.

Щоб напій вийшов підбадьорливий - додайте в нього трохи холодної води. Осіданню гущі сприяє постукування по турці чайною ложкою відразу ж після варіння.

В якій кавоварці найсмачніша кава

Замість турки багато хто обирає гейзерну кавоварку - ту саму штуку для варіння кави. Суть її роботи полягає в парі - окріп під природним тиском піднімається до ситечка з зернами: вода насичується смаком кави і збирається у верхньому відділенні.

Гейзерна кавоварка впізнавана за характерною ребристою ємністю у формі пісочного годинника. В середньому (в залежності від моделі) вміщує до 12 чашок.

Гейзерна кавоварка - як варити

На відміну від турки, варіння кави у гейзерній кавоварці складається всього з трьох етапів. Спершу вам слід залити холодну воду в нижній відсік, далі – поставити прилад на плиту і дочекатися, коли вода закипить.

В даному випадку вам не потрібно постійно контролювати процес, тому ризиків, що кава "втече", немає. До того ж, кавоварка повідомить вас, коли напій буде готовий.

Окремо варто згадати корисний спосіб, як готувати каву в кавомашині. Щоб зварити, наприклад, еспресо, необхідно заздалегідь перемолоти зерна (занадто дрібний помел додасть кави неприємну гіркоту), потім спресувати їх у "холдері" до форми "таблетки". Потім встановити сам "холдер" в групу і включити протік води. За виконання всіх рекомендацій, екстракція займає не більш як 30 секунд.

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