Хрусткі огірочки - найкраще доповнення до столу, яке сподобається і дорослим, і дітям.

Сезон огірків в самому розпалі і господині все частіше цікавляться: як дуже швидко приготувати малосольні огірки. УНІАН зібрав кращі рецепти та хитрощі, завдяки яким ви зможете дізнатися, як можна маринувати огірки та в чому їх користь.

Яка користь від малосольних огірків

В процесі маринування в огірках відбувається процес накопичення корисних речовин, таких як магній, натрій, залізо, фосфор, калій, мідь, цинк і кальцій. Засолені овочі є джерелом рідкісних мінералів, вони багаті й вітамінами групи В, а також А, З, Е і К,

Малосольні огірки допомагають нормалізувати роботу травної системи, стимулюють роботу шлунка, покращують роботу серця і позитивно впливають на кровообіг. Крім цього, мариновані овочі допомагають організму боротися з патогенними бактеріями та інфекціями, знижують м'язове і емоційне напруження, а також нормалізують роботу щитовидної залози.

Як приготувати огірки огірки-хвилинка: рецепт

Для того, щоб приготувати швидкі малосольні огірки, вам знадобляться:

1 кілограм огірків,

1 ст. л солі,

1 пучок кропу,

1 головка часнику.

Огірки потрібно промити в теплій воді, зрізати хвостики і розрізати їх уздовж. Якщо огірочки великі, їх можна розрізати ще й поперек. Також потрібно нарізати тонкими часточками часник і дрібно покришити зелень. Перекласти огірки в каструлю, а зверху присипте їх сіллю, кропом і часником.

Потім каструлю потрібно накрити кришкою і гарненько потрясти її кілька хвилин. Після такого "струсу" огірочки швидко просоляться, їх можна одразу ж подавати до столу або ж почекати приблизно півгодини.

Швидкі солоні огірки в банці

Для того, щоб приготувати швидкі солоні огірки в 3-літровій банці, вам знадобляться:

Огірок,

Пучок зеленого кропу з гілочками і парасольками,

5 зубчиків часнику,

3 столові ложки крупної кам'яної солі,

Окріп.

У чисту банку (стерилізувати її не потрібно) викладіть зелень і часник, зверху потрібно утрамбувати попередньо вимиті огірочки без хвостиків. Зверху засипте сіль, і залийте майбутні малосольні огірки окропом.

Банку потрібно накрити капроновою кришкою і кілька разів обережно прокрутити, так швидше розчиниться сіль. Хрусткі солоні огірки будуть готові вже через кілька годин після повного охолодження. З таким рецептом ви можете зробити малосольні огірки в банці за добу, насолоджуйтеся!

Малосольні огірки в пакеті за годину

Простий рецепт малосольних огірків сподобається будь-якому поціновувачу хрустких і соковитих "колючих" овочів. Для нього вам знадобляться:

1 кг свіжих огірків,

1 ст. ложка солі,

1 чайна ложка цукру,

невеликий пучок свіжого кропу,

3-4 зубчики часнику,

трохи рослинної олії для подачі страви на стіл,

2 пакетики для засолювання.

Промийте і наріжте огірки брусочками, подрібніть зелень і нарубати тонкими слайсами часник. Покладіть все це в пакетик, потім для надійності "одягніть" майбутні інгредієнти страви в ще один пакет. Додайте сіль, цукор, зав'яжіть пакетик і гарненько його струсіть.

Після цього пакет з огірками потрібно залишити при кімнатній температурі на 30 хвилин, а потім прибрати його ще на пів години в холодильник. Перед подачею на стіл огірочки можна полити олією. Рецепт малосольних огірків в пакеті дуже простий.

Швидкі малосольні огірки з оцтом

Щоб приготувати малосольні огірки з оцтом вам знадобляться:

0,5 кг свіжих огірків,

2 ст. ложки солі,

1 пучок кропу,

4 зубчики часнику,

1 столова ложка оцту,

трохи чорного меленого перцю.

Огірки наріжте великими довгастими шматочками, складіть їх в банку і додайте дрібно нарізану зелень, сіль, перець, часник, а також оцет. Банку потрібно закрити кришкою і активно потрясти близько 10 хвилин. Після цього поставити залиште банку в тіні на 20 хвилин, після цього огірочки готові до подачі на стіл.

Швидкі малосольні огірки за 15 хвилин

Приготувати смачні і хрусткі огірочки можна і без банки або пакетика. Для приготування вам знадобляться:

1 кг. огірків,

50 грамів кропу,

4-6 зубчики часнику,

1 ст. ложка цукру,

1 ст. ложка солі,

3-4 столові ложки соняшникової олії.

Достатньо лише нарізати всі інгредієнти в каструлю, ретельно їх перемішати і залишити на 10-15 хвилин.

Раніше УНІАН вже повідомляв, як визначити якість рослинного масла в домашніх умовах.

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