Сезон огірків в самому розпалі і господині все частіше цікавляться: як дуже швидко приготувати малосольні огірки. УНІАН зібрав кращі рецепти та хитрощі, завдяки яким ви зможете дізнатися, як можна маринувати огірки та в чому їх користь.
- Яка користь від малосольних огірків
- Як приготувати огірки огірки-хвилинка: рецепт
- Швидкі солоні огірки в банці
- Малосольні огірки в пакеті за годину
- Швидкі малосольні огірки з оцтом
- Швидкі малосольні огірки за 15 хвилин
Яка користь від малосольних огірків
В процесі маринування в огірках відбувається процес накопичення корисних речовин, таких як магній, натрій, залізо, фосфор, калій, мідь, цинк і кальцій. Засолені овочі є джерелом рідкісних мінералів, вони багаті й вітамінами групи В, а також А, З, Е і К,
Малосольні огірки допомагають нормалізувати роботу травної системи, стимулюють роботу шлунка, покращують роботу серця і позитивно впливають на кровообіг. Крім цього, мариновані овочі допомагають організму боротися з патогенними бактеріями та інфекціями, знижують м'язове і емоційне напруження, а також нормалізують роботу щитовидної залози.
Як приготувати огірки огірки-хвилинка: рецепт
Для того, щоб приготувати швидкі малосольні огірки, вам знадобляться:
- 1 кілограм огірків,
- 1 ст. л солі,
- 1 пучок кропу,
- 1 головка часнику.
Огірки потрібно промити в теплій воді, зрізати хвостики і розрізати їх уздовж. Якщо огірочки великі, їх можна розрізати ще й поперек. Також потрібно нарізати тонкими часточками часник і дрібно покришити зелень. Перекласти огірки в каструлю, а зверху присипте їх сіллю, кропом і часником.
Потім каструлю потрібно накрити кришкою і гарненько потрясти її кілька хвилин. Після такого "струсу" огірочки швидко просоляться, їх можна одразу ж подавати до столу або ж почекати приблизно півгодини.
Швидкі солоні огірки в банці
Для того, щоб приготувати швидкі солоні огірки в 3-літровій банці, вам знадобляться:
- Огірок,
- Пучок зеленого кропу з гілочками і парасольками,
- 5 зубчиків часнику,
- 3 столові ложки крупної кам'яної солі,
- Окріп.
У чисту банку (стерилізувати її не потрібно) викладіть зелень і часник, зверху потрібно утрамбувати попередньо вимиті огірочки без хвостиків. Зверху засипте сіль, і залийте майбутні малосольні огірки окропом.
Банку потрібно накрити капроновою кришкою і кілька разів обережно прокрутити, так швидше розчиниться сіль. Хрусткі солоні огірки будуть готові вже через кілька годин після повного охолодження. З таким рецептом ви можете зробити малосольні огірки в банці за добу, насолоджуйтеся!
Малосольні огірки в пакеті за годину
Простий рецепт малосольних огірків сподобається будь-якому поціновувачу хрустких і соковитих "колючих" овочів. Для нього вам знадобляться:
- 1 кг свіжих огірків,
- 1 ст. ложка солі,
- 1 чайна ложка цукру,
- невеликий пучок свіжого кропу,
- 3-4 зубчики часнику,
- трохи рослинної олії для подачі страви на стіл,
- 2 пакетики для засолювання.
Промийте і наріжте огірки брусочками, подрібніть зелень і нарубати тонкими слайсами часник. Покладіть все це в пакетик, потім для надійності "одягніть" майбутні інгредієнти страви в ще один пакет. Додайте сіль, цукор, зав'яжіть пакетик і гарненько його струсіть.
Після цього пакет з огірками потрібно залишити при кімнатній температурі на 30 хвилин, а потім прибрати його ще на пів години в холодильник. Перед подачею на стіл огірочки можна полити олією. Рецепт малосольних огірків в пакеті дуже простий.
Швидкі малосольні огірки з оцтом
Щоб приготувати малосольні огірки з оцтом вам знадобляться:
- 0,5 кг свіжих огірків,
- 2 ст. ложки солі,
- 1 пучок кропу,
- 4 зубчики часнику,
- 1 столова ложка оцту,
- трохи чорного меленого перцю.
Огірки наріжте великими довгастими шматочками, складіть їх в банку і додайте дрібно нарізану зелень, сіль, перець, часник, а також оцет. Банку потрібно закрити кришкою і активно потрясти близько 10 хвилин. Після цього поставити залиште банку в тіні на 20 хвилин, після цього огірочки готові до подачі на стіл.
Швидкі малосольні огірки за 15 хвилин
Приготувати смачні і хрусткі огірочки можна і без банки або пакетика. Для приготування вам знадобляться:
- 1 кг. огірків,
- 50 грамів кропу,
- 4-6 зубчики часнику,
- 1 ст. ложка цукру,
- 1 ст. ложка солі,
- 3-4 столові ложки соняшникової олії.
Достатньо лише нарізати всі інгредієнти в каструлю, ретельно їх перемішати і залишити на 10-15 хвилин.
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