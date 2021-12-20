Деякі люди при пранні светрів роблять грубі помилки.

Українці вже давно дістали зимові светри, оскільки нині зима. А надалі на нас чекають ще сильніші морози. Як випрати светри, щоб вони слугували довгий час? Як випрати светр, щоб він не розтягнувся? Як прати светр вручну? Відповіді на ці важливі питання читайте на УНІАН.

Як правильно прати светри в пральній машинці

Перше і головне правило - не можна прати светри купою. Наприклад, якщо ви хочете випрати вовняний светр, то робити це можна максимум при 20-30 градусах і без віджиму. В іншому випадку зовнішній вигляд светра зіпсується, і вам доведеться його викинути.

Крім того, не можна часто прати вовняні светри. Якщо ви одягнули його всього 1-2 рази і не забруднили, то можна його просто провітрити на балконі. Якщо ж ви хочете його просто освіжити, то можете прополоскати в пральній машинці при температурі 20-30 градусів.

Читайте також Цей інгредієнт покращить будь-яку страву: навіщо в їжу додають лимонну кислоту Як прати светри, щоб вони не "сіли"

Светр може "сісти" в разі, якщо ви випрали його при високій температурі. Гаряча вода робить негативний вплив на шерсть. Тому прати светри краще при низькій температурі, щоб вони ще довго зберігали товарний вигляд. Ідеальний варіант - це випрати його вручну з використанням м'яких миючих засобів. Наприклад, шампуню для ламкого волосся або дитячого порошку.

Як правильно сушити светри

Якщо у вашої машинки немає функції сушіння одягу з бавовни, тоді рекомендується покласти на якусь поверхню рушник і акуратно розкласти на нього светр. Якщо ви повісите його на мотузку, то залишиться пом'ятий слід, який вже нічим не можна буде виправити. Також не можна сушити светри біля батареї.

Нагадаємо, раніше модельєр "навчив" одяг реагувати на рівень стресу людини.

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Автор: Діана Могилєвич